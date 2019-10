Josef Klíma má strach. Skončíme jako v Rusku. A ten Kellner! Slova o voličích Zemana a Babiše

Hostem pořadu Osobnost Plus v Českém rozhlasu Plus byl investigativní novinář Josef Klíma. Tématem bylo vztah premiéra s prezidentem, odkup Novy či jeho přechod do Seznamu. „To jsou věci, které jsou alarmující, já nechci, aby to tu skončilo jako v Rusku,“ varoval před „stahující se smyčkou na novinářích“. Dle Klímy hrozí i potlačování negativních zpráv o Číně a Rusku, protože podnikatel Kellner tam má své obchodní zájmy. Kolikrát už chtěl přestat?

„Prezident a premiér na jedné lodi, obecně, generálně. To je to nejhorší, anebo prezident Zeman a premiér Babiš je to nejhorší?“ zeptala se Tachecí na začátku pořadu Osobnost Plus. Klíma odpověděl, že nikoliv, že tu již byli premiéři a prezidenti na jedné lodi, ale prý vždy směřovali k demokratickému státu a měli dodržovat zákony. „Ve chvíli, kdy premiér je podezřelý ze spolupráce s StB, a navíc dlouhodobě trestně stíhaný, a přesto v době, kdy je trestně stíhaný, tak vyhraje volby a je jmenovaný a prezident znova slibuje, že když to nevyjde, tak ho znova jmenuje, i když je v té době trestně stíhaný, v tu chvíli to není dobře,“ vyprávěl.

Navíc se prý „stahuje smyčka na novinářích“. Prý to je cítit z výstupů mediálních rad, ať malých, tak i velkých, uvedl Klíma. „To jsou věci, které jsou alarmující, já nechci, aby to tu skončilo jako v Rusku,“ varoval.

„Co byste řekl těm lidem, kterým přijde ten tandem Zeman–Babiš jako vyjádření nutné síly, rozhodnosti pro řízení naší země?“ ptala se moderátorka dále. „No to je bohužel těch 57 procent, kterým se líbí, jak prezident prezidentuje a z nich těch 30 procent, kterým se líbí, jak pan premiér premiéruje,“ dostalo se jí odpovědi. Že si prý myslí, že se jedná o jednu množinu.

„Že ten premiér, těch 30 %, je podmnožina těch 57 %. Jsou to podobní lidi jako on. Když tu běželo Čapí hnízdo, tak jim to nevadilo. Oni to považovali za šikovnost. Oni, pokud by měli možnost to takhle sehrát s tím Bruselem, tak by to sehráli taky,“ pronesl.

Navíc uvedl, že čeká s napětím, jak řekne nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Uvedl však i to, že tu dochází k výměně lidí, během posledního roku a půl na téměř všech postech. „Jestliže se postupně vymění všichni, tak se vymění samozřejmě za loajální,“ popsal.

„Jak pohlížíte na tu ohlášenou akvizici společnosti CME, tedy hlavně televizi Nova ze strany PPF?“ ťala Tachecí do čerstvé události.

Klíma odpovídal: „No samozřejmě, že člověk na to nahlíží s rozpaky, protože jestliže se další a další média ocitají v rukou oligarchů, zase jsme u toho, že jsme se změnili v oligarchický systém, tak se samozřejmě člověk bojí o svobodu. O svobodu slova a o svobodu novinářské práce.“

„Mimochodem tady musím připomenout slova Ivo Lukačoviče, majitele Seznamu, který optimisticky zvolal, že představa, že se zábavní TV Nova, která podléhá RRTV, zvrhne na nějaký politický nástroj, je totálně nesmyslná – ale oproti tomu Ondřej Neumann pravil pravý opak, když to hodně zjednoduším, tak bude volby vyhrávat partaj, případně na prezidenta kandidát, o kterém rozhodne pan Kellner, že to tak má být,“ skočila Klímovi do řeči Tachecí.

„Nejen to, mohou se podle mě začít potlačovat negativní zprávy o Číně, protože prostě pan Kellner tam má velký zájmy. Negativní zprávy o Rusku, protože pan Kellner tam má velký zájmy obchodní. A to je to, čeho se bojím. Já si nemyslím, že ubyde zábavných seriálů, že ubyde detektivek nebo ubyde filmů – já se bojím, že v té části, která je vymezena zpravodajství nebo publicistice, z té publicistiky je tam vlastně jenom magazín Víkend, který je apolitický absolutně, tak že se to začne malinko měnit. My to nepostřehneme, to je to přísloví o té žábě, kterou když začnete vařit, tak to nepostřehne,“ doplnil svůj názor ke Kellnerovi.

To však nebylo jediné, co Neumann řekl. Moderátorka vysvětlila, že on to měl dohnat mnohem dál. „Říká, že jestliže Petr Kellner živí exprezidenta Václava Klause a celý ten jeho institut a ten samý Václav Klaus podporuje svého syna v politice, tak si počkejme na to, až na televizi Nova bude jedinou správnou stranou Trikolóra, jediným správným vůdcem Václav Klaus mladší,“ interpretovala Tachecí slova ředitele Xaverem proslaveného institutu. „Ano, ale zajímalo by mě, co s tím udělá Rada teda,“ odvětil Klíma a propukl v záchvat smíchu.

Promluvil i o svém přechodu z Primy na Seznam. Neokomentoval sice důvody toho, proč odešel, ale dle jeho slov odešel v dobrém, že i včas oznámil svůj odchod. „Ale odešli jsme proto, že tady na televizi Seznam cítím lepší podmínky a atmosféru pro svou práci,“ popsal podrobněji. Prý však těmi podmínkami není větší svoboda či něco podobného, čímž narážel na slova moderátorky. „Ale určitě to nejsou lepší peníze teda,“ rozesmál sebe i Barboru Tachecí.

Zaujal ho však kolektiv v Seznamu. „Tam je strašně zajímavý, že já přišel do prostředí úplně mladých lidí. To ani nejsou lidi ve věku mých lidí, to jsou skoro vnuci. To je úplně jiný svět. Já prostě jsem ve střižně, slyším divný zvuky, vylezu ven a oni si tam pouští drony po chodbě. Já jim říkám, kluci, kolik vám je? A oni odpoví, zastavte se pane Klíma, já vám přistanu na vaší hlavě, a tak. Čili oni berou život jako hru. Já ho beru jako drama, a mě to začalo strašně osvěžovat, že oni berou život jako hru,“ vyprávěl Klíma s úsměvem.

Na závěr pořadu se Tachecí zeptala Klímy, jak může po těch letech žití v takovém tlaku pokračovat v práci, kde je na něj tlačeno ze všech stran. „Já jsem chtěl přestat mockrát, už před deseti lety i před více lety, a vždycky přišel nějaký dopis, který mě donutil, abych se do toho vrhnul zase zpátky. Něco mě naštvalo, nějaké bezpráví a nějaká křivda,“ zakončil odpověď Josef Klíma.

