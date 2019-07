Jourová ještě jednou k hlídání seniorů na internetu: Moje maminka byla rozrušená...

Česká eurokomisařka Věra Jourová požádala mladé lidi, aby se svými rodiči a prarodiči hovořili o tom, co čtou na internetu a nenechávali je samotné s řetězovými e-maily, které v lidech často budí strach. Vyjádření eurokomisařky, která se do politiky dostala spolu s Andrejem Babišem v hnutí ANO, vzbudilo rozruch. Jourové se rozhodla napsat žena také spojená s hnutím ANO. Napsala řetězový e-mail a obrátila se na eurokomisařku s žádostí.

Česká eurokomisařka Věra Jourová před pár dny požádala mladé lidi, aby dali pozor na své starší spoluobčany, kterým chodí často lživé řetězové e-maily a vzbuzují v těchto lidech obavy. Když je s jejich obavami necháme samotné, mohou se stále prohlubovat a utvrzovat je v tom, že se na nás řítí jakási katastrofa. Avšak, pokud budeme se svými rodiči nebo prarodiči debatovat o tom, co čtou, můžeme dostat příležitost jim lži a zavádějící informace z řetězových e-mailů vysvětlit.

„Už jsem mluvila s mladými youtubery, ať osloví svoje vrstevníky a vyzvou je, ať se baví s babičkou a s dědečkem. Ať je nenechávají samotné u počítačů, nenechávají je dostávat se do stavů strachu a hysterie. Nevidím za tím jen společenskou škodlivost toho, že se distribuují nějaké lživé informace. Pro mě je to i obrázek toho, že máme seniory, kteří jsou tomu vystaveni kvůli tomu, že jsou s tím sami. To je obrovský společenský problém,“ prohlásila Jourová v rozhovoru pro server Aktuálně.cz

Bloger Petr Paulczynski k tomu poznamenal, že komisařka končící Evropské komise Jeana-Clauda Junckera se svým výrokem zařadila mezi veliké dámy totalitních režimů, které podporovaly propagandistické lži. „Svým výrokem paní Jourová nepochybně atakuje ‚Top Ten‘ velikánek naší historie a směle míří do společnosti takových jmen, jako jsou Anežka Hodinová Spurná, Gusta Fučíková či Jiřina Švorcová,“ napsal bloger.

A tím to neskončilo. O slovo se přihlásila také neúspěšná kandidátka do Senátu za hnutí ANO Lucie Groene. Napsala eurokomisařce dopis a sarkasticky požádala všechny seniory, aby ho komisařce přeposlali. Z dopisu by se tak mohl stát řetězový e-mail, který může být podle Jourové nebezpečný.

„POŠLETE DÁL, DĚKUJI. Chvilku jsem tu nebyla, musela jsem totiž napsat dopis paní Jourové. Pokud jste senioři a používáte email, tak ten její je vera-jourova-contact@ec.europa.eu. Tam jsem jí ho poslala, tak snad s tím umí zacházet. P. S. Pošlete dál, řetězové emaily jsou prý to nejhorší,“ napsala neúspěšná senátní kandidátka doslova na úvod k otevřenému dopisu.

Groene má za to, že senioři jsou schopni poznat lži a propagandu i bez dozoru mladých lidí, protože značnou část svého života prožili v totalitních a autoritativních režimech, které chrlily propagandistické výmysly ve velkém.

„Jsou to lidé, kteří musí sledovat, jak se země, ve které strávili svoje mládí, rozprodává zahraničním společnostem, a to včetně naší zemědělské půdy a kdysi úspěšných průmyslových značek s dlouhou tradicí. Dnešní senioři mají něco, co dnešní mladá generace nemá. Mají možnost srovnání. Mohou srovnávat přítomnost s minulostí, kterou sami zažili. Dokáží srovnat běžný život v tehdejším totalitním režimu a v tom dnešním. Dokážou velmi dobře rozeznat pravdu od lži a propagandy, protože svoje mládí strávili ve světě mediálních manipulací,“ uvedla Groene.

Jelikož museli propagandistickému tlaku čelit ve škole i v práci, jsou podle neúspěšné kandidátky na senátní post senioři vlastně experty na odhalování lží a pokusů o manipulaci. „Stavět je do pozice hloupých a neschopných, které je potřeba poučit mladými lidmi bez životních zkušeností, to je vrchol nehoráznosti. Tohle opravdu nemá žádný politik zapotřebí, ani Vy ne. Bylo by od Vás velmi ohleduplné, kdybyste svoje prohlášení v tomto smyslu korigovala,“ požádala Groene Jourovou.

