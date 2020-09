Jourová poslala vzkaz na Slovensko kvůli vraždě Kuciaka: Zarazilo mě to. Půjde to k vyšší instanci. Všichni očekáváme katarzi

reklama

Úvodem se Jourová vyjádřila k rozhodnutí slovenského soudu osvobodit obžalovanou dvojici v kauze vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Pro nedostatek důkazů. „Zarazilo mě to. Samozřejmě jsem také podléhala tomu všeobecnému očekávání, že byli zadrženi a že jsou souzeni nejenom vykonavatelé vraždy, ale i ti, kteří si to objednali. A já jsem osobně mluvila i s rodiči obou tragicky zesnulých a zavražděných mladých lidí, pana Kuciaka a slečny Kušnírové, a vím, že to očekávání, že spravedlnost dopadne na ty, kteří toto způsobili, bylo velmi silné. A teď jsme tedy v situaci, kdy všichni říkáme, že respektujeme rozhodnutí soudu. Nemůžeme jinak. Zároveň říkáme, že proces není u konce, že ta věc půjde k vyšší instanci a budeme čekat, jakým způsobem se soud vypořádá s důkazy, které prokuratura a policie nashromáždila,“ pronesla Jourová.

Podle jejích slov, když je soud v pochybnostech, musí rozhodnout ve prospěch obžalovaných. „Zároveň ale všichni máme někdy pochybnosti o tom, jestli ten rozpor, nebo ten schodek mezi aplikací práva a spravedlností není moc velký. A to byl myslím i tento případ. Myslím, že i proto byly tak ostré a zklamané a šokované reakce ze strany slovenské veřejnosti, protože všichni, i já, čekáme na výsledek toho procesu jako na určitou katarzi,“ dodala.

Jourová také v rozhovoru zdůraznila, že na právním státě a na demokracii se musí neustále pracovat.

Následně hovořila i o postavení premiéra Andreje Babiše (ANO) v Bruselu. „Zaznamenaly se diskuse o střetu zájmů, zaznamenaly se demonstrace, které byly v Čechách. Čapí hnízdo tam zas tak moc nerezonovalo...“ sdělila Jourová. „Jsme zvyklí lidi, kteří vyhráli volby a dostali se do funkcí, respektovat. Pokud dělají něco, co je ve vyloženě právním rozporu s unijním právem, tak zasahujeme. A tady se to zatím nestalo,“ dodala.

Dalším tématem byla cesta šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan, kdy mu z čínské strany bylo vyhrožováno, že zaplatí vysokou cenu za svou cestu. „V diplomacii a ve vztazích mezi zeměmi takováhle rétorika, která má zastrašovat a ponižovat, absolutně nemá místo. V tomto naprosto podporuji pana Vystrčila a myslím, že to je i oficiální stanovisko Unie, protože jsem viděla taková vyjádření v našich dokumentech,“ dodala. Podle jejích slov je nutné dodržovat princip toho, že vyhrožování předsedovi parlamentní komory jednoho státu je vyhrožování všem. „Je to jeden za všechny, všichni za jednoho. A je to situace, kdy se musíme ohradit, my jako Evropská unie samozřejmě respektujeme politiku jedné Číny, s Tchaj-wanem spolupracujeme v oblastech, kde není nutné uznání státu, takže probíhají tam také velice čilé obchodní kontakty. To je pozice Unie, kdy my jsme nedávno přijali strategii vůči Číně, když to hodně zjednoduším, tak je to ‚já pán, ty pán‘. Jednejme rovnocenně. Přijměme fakt, že někde spolupracujeme, někde jsme tvrdými konkurenty a někde jsme rivaly. A Čína teď v poslední době chce hrát daleko silnější, globální roli. Evropa na to musí reagovat, mimo jiné tím, že se bude ohrazovat vůči agresivní rétorice Číny,“ poznamenala Jourová.

Miloš Vystrčil podle jejích slov nemohl jednat jinak. „I na památku pana Kubery musel jet na Tchaj-wan. Pomohl nám Čechům narovnat hřbety,“ dodala. A co když nemá podporu prezidenta? „Víte, já si myslím, že je to tak, že ta cesta neměla podporu české zahraniční politiky jako takové. Protože i Česko uznává politiku jedné Číny. Já nevím, do jaké míry jednání pana Vystrčila překročilo tu linii toho, že bylo nutné uznat stát Tchaj-wan. Podle odborníků, co jsem tak sledovala, se tak nestalo. Mise byla zaměřená obchodně a na oblast výzkumu,“ sdělila Jourová.

Závěrem se pak Jourová vyjádřila k dezinformacím, jež se objevují ke koronaviru. „Máme novou ságu. Že vakcína škodí. A já si myslím, že ten boj proti dezinformacím bude muset být setrvalý. Ale takový, který nebude zavádět cenzuru a nějaké hysterické reakce,“ dodala. „Cílem dezinformací je dále vyvolávat strach a paniku, dále dostávat lidi do situace, kdy přestávají věřit institucím, které zároveň mají řešit covidovou krizi, takže vnášet chaos a zhoršovat situaci v Evropě, protože pro producenty dezinformací, které jdou zvenčí, je jasný slogan: V Evropě čím hůř, tím líp. Proto my se aktivně bráníme, protože v tom cítíme i tady tuhletu propagandistickou, politickou sílu, nebo tenhleten záměr,“ řekla Jourová, že zájmy jdou z různých stran, kdy byla mimo jiné označena Čína a Rusko. „Ale jsou tam i někteří další aktéři,“ dodala.

