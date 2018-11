Jsme v háji, nebo v háji? ČSSD smutně přemýšlí, co teď dělat. Ví, že Babiš...

Na ČSSD spolu s komunisty závisí, zda Babišova vláda přežije. Společně mají 108 poslanců, přičemž zbylých 92 opozičních žádá hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Během úterka vystoupili na společné tiskové konferenci zástupci všech šesti opozičních stran, včetně Tomio Okamury, a vyzvali premiéra k demisi.

Zatímco komunisté se podle informací, které ze sněmovny získala MF DNES, měli k novým zjištěním stavět zdrženlivě, v ČSSD se začaly hlasitě ozývat názory, že by strana měla z koalice s hnutím ANO odejít.

„Situace je velmi vážná. Prozatímní vyjádření Andreje Babiše mě neuspokojila. Rozhodně od něho budu vyžadovat přesnější a konkrétnější odpovědi,“ uvedl předseda strany Jan Hamáček. Někteří poslanci ČSSD prý mimo záznam říkali, že si nedovedou představit, jak by Andrej Babiš nově zjištěné informace o svém synovi a kauze Čapí hnízdo mohl věrohodně vysvětlit.

Jeden z nich pod podmínkou anonymity řekl: „Být to kdokoliv jiný a kterákoliv jiná strana, která by za sebe byla schopna nabídnout plnohodnotnou náhradu, tak je asi konec“. Podle poslance nejde, aby byl premiér tak hluboce zainteresován na kauze, kterou mají nezávisle vyšetřovat policie a státní zastupitelství. „Ale všichni víme, že ANO žádného jiného premiéra než Babiše nenavrhne, bavíme se tady o konci vlády, a to je velmi složité,“ dodává.

Řešíme to s chladnou hlavou

Poslanci se na jednání klubu zavázali, že až do koaliční schůzky Babiš- Hamáček, která má proběhnout ve středu večer po návratu premiéra ze zahraniční cesty, nebudou dávat kategorická prohlášení. Kateřina Valachová proto po jednání klubu novinářům upřímně řekla: „Snad nečekáte, že vám řeknu něco víc, než je naše komunikační doporučení“. Místopředseda sněmovny Tomáš Hanzel novinářům řekl: „Řešíme to s chladnou hlavou, teď vám víc neřeknu“.

Role ČSSD bude při hlasování o nedůvěře vládě, které opozice vyvolá, zcela klíčová. Protivládní tábor potřebuje na svou stranu získat 9 dalších poslanců, aby dosáhl demise Babišova kabinetu. V ANO se „přeběhlíci“ očekávat příliš nedají, mluví se snad jen o Karle Šlechtové, která má s Babišem spory, ale ani u ní se podpora opozice nezdá příliš pravděpodobná.

Komunisté, kteří vládu „tolerují“, jsou prý paradoxně mnohem méně rozpolcení, než ČSSD. Babiše si chtějí pozvat k vysvětlení celé kauzy, ale tendence ke změně postoje k vládě jsou prý u komunistů minimální. Předseda Vojtěch Filip veřejně řekl, že v reportáži o kauze Čapí hnízdo podle něj nezaznělo nic nového a šéf poslanců Pavel Kováčik řekl, že případ by měly řešit především orgány činné v trestním řízení.

Zato sociální demokraté prý řeší skutečné dilema. Už vstup do vlády s Andrejem Babišem, který se v minulém volebním období choval v koalici dost predátorsky, nebyl ve straně přijat jednoznačně a bývalý první místopředseda Milan Chovanec na hlasování o důvěře raději vůbec nedorazil. Pochybnosti se ozývají stále. Na druhou stranu si v ČSSD čím dál častěji uvědomují, že pád vlády by pro stranu nemusel být ideálním východiskem. Shodou okolností právě v úterý byl zveřejněn průzkum společnosti Phoenix Research, podle kterého už se ČSSD dostala v preferencích na samou hranici vstupu do sněmovny.

Navíc sociální demokraté tuší, komu by pád vlády nahrál. „ODS rostou preference a TOP 09 nám radí, co máme dělat. Je jasné, že nám to nepomůže,“ řekl další z poslanců ČSSD.

Podle reportéra MF DNES Petra Koláře jsou poslanci ČSSD velmi nervózní a jsou rádi, že jim středeční schůzka Babiš- Hamáček dává možnost odsunout zásadní rozhodnutí. Na jednání poslaneckého klubu se podle jeho informací měly probírat všechny možné varianty, včetně pokračování koalice s výměnou premiéra, které ale Babiš vždy odmítal. Řešila se prý dokonce možnost, že by poslanci ČSSD odešli ze sálu. Tím by vláda nepadla, protože k vyslovení nedůvěry je třeba 101 hlasů proti, ale na druhou stranu by bylo velmi podivné, pokud by koaliční strana vyjádřila k vlastní vládě takto rezervovaný vztah.

Jako nejpravděpodobnější varianta se ale podle Koláře v průběhu úterý jevilo „prásknutí dveřmi“, tedy odchod ČSSD z vlády. To by znamenalo předčasné volby, pravděpodobně současně s evropskými příští rok v květnu. Do té doby by vláda závisela do značné míry na vůli prezidenta Zemana.

Gratulki za nejlepšího fotříka na světě

S odchodem z vlády ale rozhodně nesouhlasí všichni. Velmi dramatický příspěvek v opačném duchu zveřejnil na sociální síti Dalibor Dvořák, bývalý asistent poslance ČSSD Jaroslava Foldyny. „ČSSD nesmí odejít z vlády,“ napsal hned na úvod. Místo toho by měla „vykopnout Babiše a ořezat jeho vliv“.

ČSSD podle něj nemá problém, takže ani důvod opouštět funkce. Problémem je premiér a jeho kauzy, které Dvořák popsal značně expresivním způsobem. „Syna do toho zatáhl Babiš - gratulki za nejlepšího fotříka na světě posílám na vládu,“ napsal například. Také připomněl, že jestliže syn premiéra Babiše byl na Krymu, znamená to, že Rusové mohou ministerského předsedu vydírat. „Mrzí mě to, trochu jsem Babišovi rozuměl a trochu se mi styl jeho politiky líbil,“ uzavřel Dvořák, v současnosti komunální politik v Rumburku.

