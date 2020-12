Jsou Češi unaveni covidem? Vědec Konvalinka promluvil o konspiracích. Děsí ho to! Mosad, CIA a Bill Gates

Biochemik a prorektor Univerzity Karlovy Jan Konvalinka promluvil ke covidu. V České republice by se podle něj mělo víc testovat. Chodí mu údajně stovky mailů a vzkazů, které ho téměř děsí. Jde o Mosad, CIA a Billa Gatese. Rozlišovat, jestli zemřel s covidem nebo na covid, je prý absurdní.

reklama

Anketa Necháte se očkovat proti covidu-19? Ano 26% Ne 62% Ještě nevím 12% hlasovalo: 16964 lidí

Konvalinka se domnívá, že opatření přestávají pomalu fungovat. „Jedno z vysvětlení, které jsem slyšel, a připadá mi věrohodné, je, že jsme už všichni unaveni. Že lidé jsou už dost nedůvěřiví k opatřením a nedodržují je dost disciplinovaně.“ Dobrým příkladem jsou podle něj zkušenosti z hygienických stanic. Lidé prý už nechtějí hlásit, s kým se setkali. „Dozvídají se tak maximálně o jednom kontaktu. Což nedává smysl, protože jeden kontakt máme asi úplně všichni. Průměrně by to mělo být dva až pět,“ říká Konvalinka. Je to podle něj problém, protože je tím pádem málo lidí otestovaných a nákaza se pomalu šíří dál.

Je podle něj nutné rozšířit možnosti testování a občany pozitivně motivovat. „Je to sice logisticky obtížná věc a řada kolegů to velmi kritizuje, čemuž rozumím, a přesto si myslím, že je to správně. Abychom odhalili ty, o kterých nevíme a kteří šíří chorobu,“ vysvětlil.

Fotogalerie: - Mobilní laboratoř

Konvalinka pak ještě jednou zopakoval, že se Češi opravdu málo testují. „Děláme 20 tisíc testů denně. Což je na tak velkou a technologicky pokročilou zemi, jakou jsme, velmi málo.“ Situaci podle něj změní bezplatné hromadné testování, lidem to podle něj pomůže i psychicky.

Za veliké riziko pro společnost považuje únavu a nedůvěru lidí k tomu, co jim vláda a odborníci říkají. „Je to náš největší národní problém, který se ale netýká jen covidu. Na lidi se nezlobím, že jsou nedůvěřiví, přemýšlím pozitivně, co s tím udělat. Abychom si nemuseli nařizovat různé regulace, ale abychom věci dodržovali dobrovolně, chovali se rozumně. Toto je úkol pro nás pro všechny,“ naznačuje.

Chodí mu údajně stovky mailů a vzkazů, z nichž se řada týká věcí, které ho prý děsí. „Tady se šíří mezi lidmi absurdní konspirační teorie o tom, co všechno Bill Gates, Mosad nebo CIA připravuje. Týká se to jak covidu jako takového, tak třeba očkování. Možná neděláme dost pro to, abychom zvýšili důvěru lidí ve vědu, v racionálno, v důkazy,“ zamýšlí se vědec.

Rozlišovat, zda pacient zemřel na covid nebo s covidem, je podle Konvalinky absurdní. Prý je prokázáno, že lidé umírají na virus. Za celou dobu, tedy asi rok, zde bude podle biochemika více než 10 tisíc zemřelých s covidem. „Takže přestaňme to popírat a začněme to brát vážně,“ vyzývá Konvalinka.

Psali jsme: Bartoška zas kouří? To mě nezajímá! Já chci vědět, kdy budou platy jako v Německu, v televizi uslyším názory i těch druhých... Ivan Vyskočil přitakává veřejnosti Známý novinář o Minářovi: „Moralista!“ Štve ho ta manipulace Čísla ke covidu: PES je stále ve třetím stupni. Ale jen těsně! Demonstrace proti policejní brutalitě v Paříži se zvrtla. Létaly dlažební kostky, útočilo se na policisty

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.