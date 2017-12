Jsou před námi vážné hrozby, obává se Petr Pithart. Velký strach má hlavně o veřejnoprávní média

„Doufám, že si Andrej Babiš rozmyslí své výroky o tom, že je jedno, jestli má vláda důvěru, nebo ne. Podkopal by tím základy ústavy, které spočívají v rozdělení moci,“ míní Pithart.

Podle prezidenta Miloše Zemana se vláda stává plnohodnotnou už svým jmenováním a ústava prý nepočítá s tím, že by mohla začít vládnout až po získání důvěry, informoval Deníkplus.cz. „Ústava nepočítá s tím, že by tohle vůbec někdo řekl. Spoléhá na to, že určité věci jsou samozřejmé, že je zbytečné je psát. V tom dosáhli vrcholu Britové, kteří si nenapsali nic, ale přesto vědí, co to ústava je,“ řekl a dodal, že veřejnost měla začít ječet, jenže problém je, že nám je ústava lhostejná.

Právě díky přímé volbě prý prezident získal velkou legitimitu. Problém ale nespočívá v samotné přímé volbě, záleží totiž i na politické tradici dané země. „V Rakousku nebo na Slovensku také zvolili silné osobnosti. Nemají ale pocit, že musejí do všeho mluvit, dráždit a šokovat. U nás je tradice silných osobností, které neodolávají pokušení překračovat ústavu. Aniž by to někomu vadilo,“ připomněl Pithart.

