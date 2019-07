Jste otrokáři! Veteránka britské pravice rozbouřila Evropský parlament

Britská europoslankyně Ann Widdecombeová všem europoslancům od plic řekla, co si o nich myslí. Přirovnala své kolegy k otrokářům a kolonizátorům, od kterých je třeba se osvobodit.

Ve svých jednasedmdesáti letech toho Ann Widdecombeová pamatuje opravdu hodně. Mezi lety 1987 až 2010 bývala britskou konzervativní poslankyní. Pamatuje tedy ještě éru Margaret Thatcherové coby premiérky. Pamatuje si však také její pád a vše, co v britské politice přišlo po něm.

A se svou zkušeností promluvila jako nově zvolená europoslankyně za Stranu Brexitu na půdě Evropského parlamentu. Své kolegy europoslance přirovnala k feudálním baronům a dokonce i k otrokářům, kterým je třeba se vzepřít. A zdůraznila, že je moc ráda, že se Britové vzepřeli a EU dříve či později opustí. Sama by byla nejraději, kdyby se to stalo hned, jak to bude možné.

Dáma má totiž za to, že pokud má Evropský parlament reprezentovat ideály demokracie, pak jde vlastně o zradu voličů ze všech zemí EU. „Protože toto místo není demokratické ani trochu,“ hřímala dáma ze svého postu.

„V historii se stále opakuje situace, kdy se utlačovaní lidé obrací proti svým utlačovatelům. Otroci proti svým vlastníkům, rolníci proti svým baronům, kolonie, pane Verhofstadte, proti říším,“ udeřila v narážce na svého kolegu europoslance, bývalého belgického premiéra a liberálního politika Guye Verhofstadta.

„Nezáleží na tom, který jazyk použijete, my odcházíme a jsme rádi, že odcházíme,“ uzavřela politička své vystoupení teatrálně. U svých britských kolegů se dočkala potlesku.

