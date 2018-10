K Zemanovým medailím se vyjádřil i Ladislav Špaček

V neděli večer prezident Miloš Zeman tradičně uděloval státní vyznamenání. Vedle hrdinů odboje z druhé světové války, hrdinů odporu roku 1968 či českých hrdinů padlých nedávno v Afghánistánu, kteří projevili velkou odvahu v životu nebezpečných situacích, vyznamenal prezident také slovenského miliardáře Pavola Krúpu, někdejší poslankyni hnutí ANO Janu Lorencovou nebo zpěváka Michla Davida.

Ale ať už si o vybraných osobnostech myslíme cokoliv, ať už s prezidentovým výběrem vnitřně souhlasíme či nikoliv, podle Ladislav Špačka bychom měli mít na paměti jednu věc. Udílení státních vyznamenání je nesmírně důležitým po celou naši republiku.

„Je to jeden z významných symbolů české státnosti. Vedle dalších aktů, symbolických projevů či dalších ceremoniálů, se tím vytváří pocit kontinuity s naší minulostí. Je to přesně to, co vytváří v lidech pocit hrdosti na stát, když vidí, jak významné osobnosti získávají státní ocenění,“ uvedl pro Lidovky.cz Špaček.

„Prezident republiky v zastoupení státu, protože reprezentuje nejvyšší státní moc, tím dává najevo, že si stát váží osobností, které přispěly k jeho svobodě, jeho demokratickému charakteru či jeho mezinárodní dobré pověsti,“ dodal.

28. říjen nám prý rok co rok připomíná, že naše republika přetrvává. Přes mnohé těžkosti je stále tady.

