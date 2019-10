Kachny, veverky a Merkelová s kebabem. Show o fake news začala nevinně. Ale nakonec došlo na Trikolóru

„V Německu je možné si pronajímat Židy, a to prakticky zadarmo.“ Pawlovská se optala, zda tam místo Židy nemá být slovo židli, že by to pak dávalo smysl. Nakonec si však mysleli, že ta zpráva je pravdivá. Že prý Německo je teď nějaké zvláštní, že to tam má obraty. A pravda to byla! Jak to je s pronájmem Židů v Německu? V posledním díle „To se ví“ byla ta, která dělá stojky a prý se sápe po nesmělých chlapech. A Richard Genzer nosí tanga…

„Krásný večer všem. Je tady další vydání pořadu ‚To se ví‘. I dnes jsme pro vás připravili pestrou mediální směs, kterou společně roztřídíme jako holoubci z Popelky. Pravdivé informace pěkně do ošatky. A fake news do džberu,“ začal svůj šestý díl pořadu Tomáš Měcháček. Pro zajímavost, pořad To se ví je hodnocen na ČSFD již 18 %, má tedy mnohem lepší hodnocení než nový seriál Jaromíra Soukupa z Barrandova – Premiér.

Hosty pořadu neboli holubí letkou, jak je Měcháček nazýval, byli tentokrát kromě stálých hostů, tedy Haliny Pawlovské a Aleše Hámy, herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová, známá například písničkou „Dělám stojky“, a moderátor či komik Richard Genzer. V úvodu pořadu soutěžící reagovali na titulky z bulváru, kdy je přiznali, či nikoliv. Kohoutová přiznala, že na večírcích ráda lezla po nesmělých chlapech nebo že by klidně vystupovala v igelitu. Richard Genzer přiznal vše, prý se tedy natáčí za volantem či má na sobě tanga.

Po tomto úvodu následovala další část. „Teď se budeme věnovat článkům, které byste nenašli v novinách, ale ve své mailové schránce. Většinou obsahují šokující informace, o kterých média mlčí. A na konci stojí něco jako: ‚Pošlete to všem svým blízkým, než to smažou.‘ Pokud jste takovou zprávu dostali, měli byste zpozornět,“ varoval moderátor. Prý Halině chodí takové řetězové e-maily, ale o cuketách. „Mně pořád chodí takovéhle zprávy o cuketách. Já úplně nenávidím cukety! Sotva otevřu mail, mám tam cukety. Co mám dělat s cuketama?“ řekla a rozzlobila se Pawlovská. Genzer poznamenal, že jemu taky chodí, že je taky nesnáší. „Pro mě je cuketa zbytečná věc, která roste. Tu dát do igelitové tašky, roztočit nad hlavou a hodit do vody!“ pronesl. To je prý jediné, co lze dělat s cuketou. Kohoutová má prý cukety ráda. Řetězový e-mail, o kterém se však bavili, byl obrázek mléka s popisem: „Mléko v krabici, které se neprodá, prodejce vrátí zpracovateli. Ten obal otevře, mléko převaří a znovu pošle do obchodu. Tohle může udělat až 5x! Zespodu krabice je pod zalepeným záhybem číslice 1, 2, 3, 4, 5. Tedy Geňovo PIN,“ zavtipkoval moderátor a pokračoval: „A pokaždé jedna z nich chybí. Pokud chybí např. 3, znamená to, že mléko, které je v krabici, bylo už 3x převařeno,“ přečetl řetězový e-mail. Geňa zmínil, že kromě cuket nemá rád taky mléko, tak ať si prý převařují mléko, jak chtějí. A co že znamená vynechané číslo? Dle moderátora se jedná o číslo pásu, na kterém byl obal potištěn. Opakovaná pasterizace je prý nesmysl. Na konci této části pořadu však dodal: „Přesto se tahle kachna ve vlnách objevuje znovu a znovu. A lidé panikaří. Nejenom důchodci,“ a dodal, že když rozešleme e-mail končící větou, abychom ho rozeslali všem svým přátelům, a my to uděláme, tak prý možná nakonec o všechny přátele přijdeme.

Po řetězových e-mailech přišly na přetřes novinové titulky, které se prý hojně sdílely. Jedním z nich byl takový: „V Německu je možné si pronajímat Židy, a to prakticky zadarmo.“ Pawlovská se optala, zda tam místo Židy nemá být slovo židli, že by to pak dávalo smysl. Nakonec si však mysleli, že ta zpráva je pravda. Že prý Německo je teď nějaké zvláštní, že to tam má obraty. I druhý tým Kohoutové a Hámy si myslel, že to je pravda. A pravda to skutečně byla, lajky tedy mohly získat oba týmy. Moderátor vysvětlil, že takový program skutečně v Německu existuje, kdy však nebudou pracovat na zahradě, ale budou vyprávět o své víře, svých kořenech a každodenním životě. Řešily se však i jiné titulky a zprávy, například se objevila fotka Angely Merkelové, která měla porcováním kebabu zahájit Oktoberfest. Byla to však satira, což oba týmy odhalily.

Zvířátka! To bylo další téma. „A teď něco, bez čeho by byl svět médií naprosto nedostatečný. Zvířátka!“ uvedl Měcháček další část pořadu. „Veverky nejsou tím, čím se zdají být. Strategicky komunikují s ptáky v otázkách bezpečnosti,“ citoval titulek. Genzer si postěžoval. „Já veverky nenávidím!“ „Veverka je pro tebe vlastně taková cuketa z říše zvířat, jo?“ zeptal se ho Háma. „Cuketa s ocasem. Ale já si myslím, že jsou zlé. Já se jich bojím. Fakt se jich bojím! Protože sedíš třeba někde na lavičce, a teď se podíváš a vedle tebe veverka. A ještě jsou zrzavé! Já měl zrzavou tchýni,“ odpověděl bavič. Alše Háma o titulku řekl: „Mně spíš přijde absurdní, že veverka sedí a straka jí hlásí, že se něco děje.“ Pawlovská však Hámovi skočila do řeči: „Ale počkej! Veverka a straka, ty tedy komunikují! Protože před naším domem je třešeň a na té třešni žijí dvě veverky a strašné množství strak. A každé ráno, už v 5 ráno, se domluví. Veverky hází větve na okno a straky k tomu řvou. Já myslím, že vlastně jo.“ Háma povyprávěl ještě jeden příběh. „Ale já mám ještě jeden příběh, který to celé vysvětluje. Veverky se s dravými ptáky domlouvají a vytvářejí tzv. dvojhlídky. Kvůli bezpečnosti v tom lese. Na mou duši jsem viděl káně, jak nese v pařátech tu veverku a oblétávali spolu ten les. A kontrolovali to společně, jestli je tam všechno v pořádku.“ A skutečně to má být pravda. Moderátor vysvětlil: „Veverky poslouchají ptačí zpěv a podle toho rozpoznávají, zda je v okolí klid, nebo se třeba blíží predátor.“

Jak se blížil konec pořadu, tak přišlo na řadu doplňování titulků. Prvně se doplňovalo slovo u titulku „Nudící se autobusák si za jízdy hrál s _______, neštěstí na sebe nenechalo dlouho čekat“. Pawlovská by doplnila, že si hrál s kašpárkem. Genzer si na kašpárka postěžoval: „Já mám poslední dobou strašné problémy s kašpárkem. Nějak mě vůbec nebaví a neposlouchá,“ na což se publikum začalo smát. Ve skutečnosti však titulek měl znít „Nudící se autobusák si za jízdy hrál s perem, neštěstí na sebe nenechalo dlouho čekat.“ Avšak přišlo i na Trikolóru. Měl se doplnit tento titulek: „Klausovo hnutí Trikolóra má ustanovující sněm. Předcházel mu průvod _____.“ Háma si myslel, že tam má být spojení „před trikolórou“. Dle Pawlovské tam má být „průvod bělochů, rudochů a nositelů modré krve“. Dle Bereniky tam má být maňásků a Genzer mínil, že sněmu měl předcházet průvod gayů a lesbiček. Ve skutečnosti mu však předcházel průvod mažoretek.

„Pravda je v ošatce, fake news ve džberu. A já se ptám, kteří holoubci měli dnes nejpilnější zobáčky? Myslím, že je to jasné! Dnešní ‚To se ví!‘ vyhrávají oba týmy!“ zakončil pořad moderátor Tomáš Měcháček.

