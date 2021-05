Kalousek: Zadlužit stát kvůli důchodcům? Tatínek projedl statek a ty to, chlapče, zaplať

reklama

„To, co se teď ve Sněmovně děje, má s politikou pramálo společného, takže se mi spíše nestýská, než stýská," podotkl někdejší poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek ke svému odchodu z dolní komory.

Následně se Kalousek vyjádřil ke slovům ministryně financí Aleny Schillerové (ANO), jež nadměrné zadlužování vnímá do velké míry jako mezigenerační solidaritu.

„Já to naopak chápu jako mezigenerační nesolidaritu, protože my dnes projídáme našim dětem jejich budoucnost, protože utrácíme mnohem víc, než si můžeme dovolit. Mezigenerační solidarita je, když si půjčíte na infrastrukturu. Když si půjčíte na liniové stavby, tak ano, to je holt nějaká hodnota, kterou předáváte i těm budoucím generacím. Ať i oni se svými splátkami podílí. Ale strukturální problém našeho deficitu nejsou ani investice, ani covid. Strukturální problém našeho deficitu jsou takzvané mandatorní a kvazimandatorní výdaje, to znamená transfery lidem, které projíme ještě ten rok, kdy je vyplatíme. A nic z nich není, kromě nějaké míry blahobytu. A to budou muset ty děti platit, ještě vnuci, možná pravnuci. A to je mimořádně nefér. Tatínek projedl statek a ty to, chlapče, zaplať," poznamenal Kalousek.

„Problém našeho deficitu nejsou investice ani covid. Dnes my si nejsme schopni vydělat ani na ty povinné výdaje. To je stejné, jako kdyby vám domů přišly složenky, splátky za úvěry a hypotéky a vy jenom na to, abyste zaplatil to, co povinně musíte z toho, co jste si zavázal, byste si musel půjčit. A na všechno ostatní, na jídlo, oblečení, na přiměřenou zábavu, na zajištění vlastní bezpečnosti byste si musel půjčit také. Jak dlouho to ta rodina může vydržet, než přijde exekutor? Poměrně krátce. Velká firma, když se takhle chová, to vydrží o něco déle, ale také zkrachuje. Nejdéle ze všech vydrží stát, ale ty konce jsou stejně chmurné. A tyhle konce odkazovat našim potomkům a říkat tomu mezigenerační solidarita, tak to je mimořádné chucpe," uvedl Kalousek.

Závěrem se pak Kalousek vyjádřil k současné kauze Dominika Feriho, jenž byl nařčen ze sexuálního nátlaku. „Obvinění jsou závažná, příliš závažná na to, aby politik demokratické poctivé strany mohl zůstat v politice. Nechci soudit, co je na tom pravdy. To bude vyšetřovat někdo jiný. Kdyby na tom bylo něco pravdy, je to odporné a odsouzeníhodné. Ale my nevíme, jestli je na tom něco pravdy. Postoj politika byl ale příkladný: Bylo proti mně vzneseno obvinění, okamžitě odstupuji, vzdávám se mandátu a budu se bránit soudní cestou. Tohle by měl být normální postup v civilizované zemi. Jenom připomínám, že vládu vede trestně stíhaný StBák, který si teď povolává do vlády člověka, za něhož se Ministerstvo zdravotnictví rozkrádalo neuvěřitelným způsobem," poznamenal s rýpnutím Kalousek. Zda kauza poškodí TOP 09, rozhodnou podle něj voliči. Strana a politik se ale dle jeho názoru zachovali tak, jak by se měli v civilizované společnosti chovat.

