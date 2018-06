Kalousek a ČT. Erik Best přišel na zajímavé věci

Americký novinář působící v Česku Erik Best se ve svých dvou komentářích zamyslel nad aktuálními tématy – nad veřejnoprávní Českou televizí a nad preferencemi politických stran. Píše to na webu FSfinalword.cz.

„Seznam.cz je bezesporu přímou konkurencí České televize a Českého rozhlasu. Už pět let předtím, než byla Televize Seznam letos v lednu spuštěna, oznámil tehdejší generální ředitel Pavel Zima, že vizí TV projektů Seznamu je začít se angažovat v obýváku uživatele v osm hodin večer. TV Seznam zatím příliš úspěšná není, zatím se nepropracovala ani mezi 25 stanic, jejichž sledovanost v březnu měřila skupina Nielsen/Admosphere,“ konstatoval Best úvodem.

Následně si však všiml slov generálního ředitele ČT Petra Dvořáka, jenž si v lednu v Hospodářských novinách stěžoval, že veřejnoprávní televize přišla kvůli Seznamu o několik lidí, protože nebyla ochotna přebíjet jím nabízené podmínky. „Celkově ale Dvořák aktivitám tohoto typu fandí. Česká televize bere konkurenci na lehkou váhu a pravidelně zve reportéry Seznamu do vysílání. Český rozhlas, který postupuje stejně, tento týden ohlásil propouštění 120 zaměstnanců. Seznam v tom samém okamžiku přiznal vstup na rozhlasový trh (Expres, Classic),“ uzavřel tento komentář Best s tím, že aktivní propagací přímého konkurenta snižují veřejnoprávní média vlastní konkurenceschopnost.

Ve svém dalším komentáři se pak Best věnuje politické scéně. „Čeští politici zjišťují, že nejhorší nepřítel je ten, na kterého nemůžete zaútočit. ANO je se svými 30 % preferencemi dost těžkým soupeřem, alespoň se ale do něj díky minulosti a střetu zájmů Andreje Babiše snadno strefuje. Mnohem horším protivníkem jsou tak Piráti, protože jsou v kurzu a jejich popularita stoupá tím víc, čím usilovněji se jejich rivalové snaží potopit jim loď,“ dodal Best s tím, že poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek doufá, že našel štěrbinu.

„Na rozdíl od bývalého prezidenta Václava Klause, který Piráty odbude s tím, že jsou nebezpeční a bez názorů, se jim Kalousek snaží přišít mnohem horší hřích pokrytectví. Právu řekl, že ‚všude tam, kde se jedná o upevnění vševědoucí, šmírovací a represivní role státu, Piráti věrně hlasují spolu s ANO, KSČM a SPD‘. Piráti vymáhající na širém moři spravedlnost jsou skutečně anomálií,“ uzavřel Best s tím, že možná je načase, aby Kalousek vydal aktualizovanou pirátskou verzi svého Seznamu nesvobody z roku 2016.

