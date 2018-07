Kalousek hrozí Babišovi kvůli slovům o zabíjení lidí přes padáky. Použiju všechny prostředky, vzkazuje

Výroky Andreje Babiše na adresu Miroslava Kalouska budou mít soudní dohru. Předseda poslanců TOP 09 vyzval premiéra k omluvě za to, že jej označil „zlodějem zlodějským“ a obvinil jej, že „zabil lidi přes padáky“. Pokud by se neomluvil, varoval ho, že se potkají u soudu. Babiš se i přesto omluvit odmítl a nyní k němu proto od Kalouskova právního zástupce míří žádost o omluvu.

Kalouskův právní zástupce Stanislav Balík, bývalý ústavní soudce, zaslal žádost o omluvu premiérovi na tři adresy - do místa jeho bydliště, na Úřad vlády i do Poslanecké sněmovny. „Běžné, byť nepravdivé urážky, bych asi dokázal přejít, nejsem cukrová panenka. Ale pokud mě předseda vlády nepravdivě obvinil z kriminálních činů, tedy že jsem rozkrádal Ministerstvo obrany a že kvůli mně umírali lidé na padácích, tak to jsou výroky, které nemohu přejít a za které jsem připraven přimět ho k omluvě všemi prostředky, které český právní řád připouští,“ vysvětloval Kalousek a dodal, že proto bude postupovat podle občanského zákoníku a jedná se o soukromě-právní spor.

Slovní přestřelka se odehrála na půdě Posanecké sněmovny před hlasováním o důvěře vládě. Kalousek z řečnického pultu pronesl k Babišovi slova, že dělá všechno, co normální chlap nedělá. „Bojíte se lidí s jinými názory, kňouráte, křivě přísaháte na zdraví svých dětí, podvádíte a kňučíte. Česká republika si zaslouží předsedu vlády, který s sebou nese název chlap. To vy nejste,“ prohlásil.

Především poté, co Kalousek pronesl, že v případu Čapí hnízdo křivě přísahal na zdraví svých dětí, se rozpálil Babiš do běla. „Nevím, kolik má promile ožrala Kalousek dneska, zloděj zlodějský, nebudeš mě urážet a nebudeš mluvit o mých dětech. Tenhle zloděj zlodějský mi nebude nic vyčítat. Mě estébáci terorizovali za to, že jsem nekupoval ze Sýrie fosfáty. A proč? Protože jeho kámoš, jeho rodina, Háva tam prodával tanky! Osobní přítel rodiny Asada! A jeho, on, který rozkrádal Ministerstvo obrany a zabil lidi cez padáky, tak když paní ministryně bývalá Šlechtová mluví o tých pavučinách, tak ta jeho firma eště tam stále dělá ty kšefty. Koho zastupují? Ten švédský prototyp radaru? Nebo tu augustu? Tak nechť přizná pan Kalousek, kde má ty firmy, kde má ty miliardy,“ vrátil mu úder premiér.

Miroslav Kalousek byl v 90. letech náměstkem na Ministerstvu obrany. V té době společnost Anex Cirus Jiřího Andrlíka vyhrála výběrové řízení na dodávku padáků. V roce 1997 zemřel s jedním vadným padákem Roman Prinich. I když později Kalouskovi političtí odpůrci mnohokrát tuto věc vyčítali, nikdy se neprokázalo v této věci jakékoli jeho pochybení. K hádce ve Sněmovně došlo, když Babiš vyšel před budovu, aby se setkal s demonstranty. Ale musel zacouvat zpět. Začaly totiž směrem k němu létat různé předměty.

