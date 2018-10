Kalousek se utrhl na ředitele rozhlasu kvůli kauze „ekonomických zmrdů“. Hloupá poznámka, přišla mu odpověď

„K rozhovoru pana prezidenta Zemana pro Český rozhlas: vulgarismy do vysílání Českého rozhlasu nepatří a pan prezident se vyjádřil v tomto případě nevhodně. Děkuji Janu Pokornému, že se zachoval plně v souladu s Kodexem Českého rozhlasu,“ poznamenal Zavoral, který byl celému rozhovoru v Lánech přítomen. Pokorný se za slova prezidenta Zemana omluvil hned ve vysílání.

„Mě by zajímalo, jaké závěry přijmete směrem k budoucím možným seancim s p. prezidentem,“ poznamenal následně ke slovům Zavorala Telička.

„Mohl byste nám, pane generální řediteli sdělit, co jste tam dělal Vy? Kontroloval jste pana Zemana, nebo pana Pokorného? Proč? Významného hosta přijde ředitel pozdravit. OK, běžné. Ale u rozhovoru nemá co dělat. Za 28 let jsem tohle nezažil. Nevěřím Vaší nezávislosti,“ ozval se pak také topkař Miroslav Kalousek. Ten se narozdíl od Teličky dočkal odpovědi.

„Až budete prezidentem, pane Kalousku, také Vás rád přijdu pozdravit. Toť na konto Vaší hloupé poznámky,“ podotkl Zavoral.

„Znovu opakuji – přijít pozdravit je OK. Ale Vy jste byl jako dráb přítomen celému rozhovoru. Opravdu si myslíte, že je to tak správně? Víte, pane řediteli, jaký je rozdíl mezi řidičem a ředitelem? Ne? Ten řidič musí umět řídit,“ nenechal se Kalousek.

A přidal se k němu i advokát Petr Toman: „Mohl by, prosím, René Zavoral odpovědět: Kdy v minulosti byl ředitel u rozhovoru šéfredaktora zpravodajství Českého rozhlasu s prezidentem? Děkuji.“

„Když jste kdysi zastupoval ČRo, měl jsem Vás za inteligentního člověka. Přítomnost GŘ jakéhokoli mediálního domu je u exkluzivního rozhovoru s hlavou státu zcela standardní. Navíc nešlo jen o rozhovor, ale o mou zdvořilostní více než hodinovou návštěvu hlavy státu. To se nesmí?“ zmínil Zavoral.

„Ne, pane René Zavorale, to není standardní. To je naprosto mimořádné a zapáchající. U veřejnoprávního média zvlášť. Vaše urážky na všechny strany dokazují, že si to dobře uvědomujete,“ podotkl Kalousek.

Do celého sporu se následně přidal mluvčí Českého rozhlasu Jiří Hošna. „Pane předsedo, myslíte, že byl snad rozhovor s prezidentem republiky neobjektivní a nevyvážený? To je vážné obvinění. Pokud si za tím stojíte, řekněte, kde jsme pochybili. V opačném případě očekávám, že se ČRo za své nařčení omluvíte,“ vyzval Hošna Kalouska.

„Nehodnotil jsem rozhovor. Hodnotil jsem nepřijatelnou nehoráznost, kdy ředitel rozhlasu dohlíží na průběh rozhovoru. Vy to, pane Jiří Hošno, pokládáte za normální? Já to vidím jako skandál,“ podotkl Kalousek.

„Vysílání ČRo bylo zcela v duchu zákona a kodexu. Rozhovor byl veden objektivně a vyváženě. Naopak váš výrok je nepřijatelný. Zpochybňujete v něm zcela bezdůvodně médium veřejné služby. Jinými slovy: rozhovor, u kterého byl přítomen generální ředitel, byl odvysílán a veden zcela profesionálně a v dikci vysokých nároků kladených na veřejnoprávní médium. Vaše obvinění z údajné ‚nehoráznosti‘ tak postrádá jakoukoli logiku,“ uzavřel Hošna.

