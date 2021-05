Kalouskova fanynka píše o „ruském bohatýru Milošovi“: Sliz, pach, lež

reklama

Nowak v komentáři na serveru Forum24 kritizuje prezidenta Zemana, který podle ní za léta na Hradě nic nedokázal, a to ani s ruskými nebo čínskými partnery. „Že je Miloš Zeman, ač prezident České republiky, dlouhodobě a setrvale poslušným vazalem a papouškem opakujícím názory Kremlu, je všeobecně známo. V poslední době se to opět, již poněkolikáté, otřesným způsobem potvrdilo. Vděku se ale nedočkal. A lépe se mu doposud nevedlo ani s některými dalšími velkolepými sny a plány. Největší Zemanovy touhy se po celou dobu jeho prezidentského mandátu upínaly k Číně a k Rusku. A co z toho všeho zbylo? Slušně řečeno – nic moc,“ má jasno spisovatelka Jenny Nowak, vlastním jménem Jana Moravcová.

Podle ní se Zemanovi v poslední době zcela rozpadly domečky z karet, které hodlal vystavět ve spolupráci s Ruskem a Čínou, navzdory Zemanově dlouhodobému poklonkování oběma velmocím. „Zemanovou nejdůležitější snahou bezpochyby bylo a bohužel stále je projevovat co největší sympatie Rusku a co nejlépe sloužit Kremlu. Stát vždy na ruské straně, klidně i proti vlastní zemi. Tak neochvějně, že mu po útoku ruských agentů v britském Salisbury v roce 2018 nečinilo potíže ani naplivat na Česko v přímém přenosu a označit naši republiku za výrobce nervově paralytického jedu novičok,“ připomíná prezidentova slova Nowak.

Zeman se prý mocně snažil vytvořit nadstandardní vztahy s Ruskou federací a mít kromě Číny ještě další zemi, která v něm bude budit zdání, že je důležitým státníkem, před jakým se rozvinují červené koberce. Co na tom, že je to země, kde se brutálně mlátí a zatýkají pokojní demonstranti, vraždí novináři, opozičníci se zavírají do lágrů a režimu nepohodlné osoby záhadně padají z oken. Miloš Zeman sloužil a výslužku si chtěl užít,“ opírá se do prezidenta Nowak, která je členkou TOP 09 a v minulosti byla v čele fanklubu Miroslava Kalouska.

Nowak zaráží zejména fakt, že Zeman nepřestal s adorací Ruska ani po oznámení, že ruští agenti mohli za výbuchy ve Vrběticích. „Nenechme se zmást Zemanovými řečmi o tom, že nikdo vcelku nic nevyšetřil a kdo ví, kdo to vlastně udělal, Rusko že to přece vůbec být nemuselo, a ani nepokrytým lhaním, že existuje i jiná vyšetřovací verze než ta, která zahrnuje úmyslný zločin provedený ruskými agenty. Neexistuje. Ve skutečnosti Zeman dobře ví, jak to bylo, se závěry vyšetřování BIS i policie byl jistě právě tak jako vláda seznámen a s nebývale ostrou odpovědí – s vyhoštěním většiny ruských diplomatů (špionů) – vyslovil souhlas. Je to tedy zase jenom ta nechvalně známá mlha, munice pro ruskou propagandu, která se toho ochotně chytá,“ má jasno Nowak.

Všemi těmito činy si ale podle ní stejně Zeman od Ruska vůbec nic nevysloužil, zejména ne státnické uznání, po kterém tak bažil. „A co z toho? Nic. Žádným uznávaným státníkem, který pozvedl česko-ruské vztahy na nebývale vysokou úroveň, se Zeman nestal. Jen druhořadým ruským emisarem, za jehož vlády nám tu Rusové řádili s výbušninou. A místo pochvaly se musel dívat, jak Kreml oficiálně zařazuje Českou republiku na seznam zemí nepřátelských Ruské federaci,“ píše Nowak s tím, že Zemanův sen o „velkém, téměř ruském bohatýru Milošovi, je tentam“.

Stejně tak podle Nowak skončily Zemanovy snahy o navázání nadstandardních vztahů s Čínou a zejména sny o miliardových čínských investicích v České republice. „Z toho všeho nezůstalo taky nic. A nepomohla ani vskutku odpudivá míra servility, s níž se prezident v roce 2014, při návštěvě v totalitní komunistické Číně, kde se popravuje na stadionech a fungují koncentráky pro Ujgury, nechal slyšet, že se přijel od Číny učit, jak zvýšit hospodářský růst a jak stabilizovat společenský řád. Ani tak se v očích Číny nestal uznávaným státníkem,“ opět shazuje Zemana spisovatelka.

A v troskách podle ní skončil také Zemanův lokální politický plán, totiž úspěch strany SPOZ. „I tohle měl být veliký úspěch. Zvlášť když se původní lídr strany Vratislav Mynář stal prezidentovým kancléřem a zcela bez skrupulí vyhlásil, že byť Zemanovce už osobně nepovede, svého kancléřského postu bude pro ně využívat. Dnes už o straničce, která pak vypustila Zemanovo jméno z názvu a byla jenom SPO, aby si ho tam posléze zase navrátila, téměř nikdo neví. Zato o kancléři Mynářovi se toho ví hodně. Máme tu načerno postavený rybník, podvodně získané dotace na penzion v Osvětimanech, což vyšetřuje policie, která už prezidentova kancléře obvinila z trestného činu poškozování finančních zájmů Evropské unie. A taky tu bylo jedno hladové nemocné prase,“ vzpomíná Nowak na kauzu z jara minulého roku, kdy v době pandemických restrikcí Mynář pořádal zabijačku.

Nowak na závěr připomíná, že nejspíše ani megaprojekt kanál Dunaj–Odra–Labe nebude, a tak po Zemanovi opravdu nic zásadního nezbude. „Zůstane jen veliká nevábná hromada čehosi nepříjemně páchnoucího, co hned tak nevyvane. Lež, kterou plivl po dávno zesnulém předním českém novináři Ferdinandu Peroutkovi, o tom, že napsal článek Hitler je gentleman, a k tomu nekonečný soudní spor kvůli umanutému odmítání omluvy Peroutkově vnučce Terezii Kaslové. K tomu slizká pachuť vzpomínek na nejhrubší vulgarity zálibně vysílané z Masarykovy pracovny v Lánech. Nadávky, urážky, sprosťárny, linoucí se z úst této hlavy státu do veřejného prostoru na adresu kohokoli, kdo se mu znelíbil včetně žen. Shrnuto a podtrženo: Miloš Zeman svůj mandát promarnil,“ nebere si servítky Jenny Nowak.

