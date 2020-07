Kalouskův „cedulový“ tyjátr: Strašná mela. Kdo se do ní zapletl? Žije to dále

Za včerejší „odtransparentnění“ řečnického pultíku v poslanecké sněmovně se Miroslavu Kalouskovi dostalo jak chvály, tak odsouzení. Že „náckovi“ Volnému sebral transparent se radoval například aktivista Peszyński nebo komentátor Petr Bittner. Sám Kalousek však ve sněmovně uvedl, že to nebylo kvůli tomu, co Volný říkal. A zalitoval, že neprošel návrh Václava Klause mladšího, aby mohl vysvětlit, na kterých životech záleží. „Mohl jsem vašemu předsedovi na sněmovní půdě vysvětlit, jaký je to trapný šašek. Škoda že k tomu nebyl prostor,“ posteskl si.

Poslanec Lubomír Volný chtěl včera po poslanecké sněmovně, aby prohlásila heslo Black Lives Matter za rasistické a aby podpořila v tomto tvrzení prezidenta Miloše Zemana. Než se ovšem k projevu dostal, musel několikrát vyběhnout za poslancem Kalouskem, který mu opakovaně odnášel transparent All Lives Matter, jenž si Volný přinesl a umístil před pultík. Incident vzbudil pobavení i pohoršení jak ve sněmovně (dle Klause mladšího se smáli hlavně Piráti a členové TOP 09), tak na sociálních sítích. Anketa Je Miroslav Kalousek zábavný politik? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 531 lidí

V Parlamentu měl celý incident ještě dohru, když kvůli Kalouskově odporu k transparentu chtěl šéf Trikolóry Václav Klaus mladší zařadit bod „Vysvětlení poslance Kalouska, na jakých životech tedy nezáleží“.

„Když tady vidím ty mimořádně nechutné scény, tak bych si dovolil zařadit bod, který bych nazval Vysvětlení poslance Kalouska, na jakých životech tedy nezáleží. Byl bych rád, abychom to projednali tento pátek jako první bod, aby se vyjasnilo, na jakých životech nezáleží, když se tady ničí tyto transparenty za chechotu části opozice. Jestli nezáleží na Vietnamcích nebo na nás bílých nebo na Indiánech nebo na věřících nebo na kom konkrétně nezáleží, co je na tomto hesle nehumánního, popřípadě rasistického, proč tady zažíváme takové nechutné scény. Děkuji,“ navrhl.

Psali jsme: Xaver: Chystám v ČT vážný krok. Situace je ještě horší, než jsem si myslel, vím od lidí ,,Česku hrozí podrobení se cizině. A všichni mlčí.” Poslanci dostali vážný dopis. Máme ho Kalousek, Němcová, Hřib. Zadržený český špion v Rusku: Teď to prý začne ,,Když se vyváží hnůj...” Docent četl Klause ml. k EU. Přidal nečekané závěry

Dodejme, že návrh zařadit bod „Na všech životech záleží“ poslance Volného měl ve sněmovně podporu 32 hlasů, ale návrh poslance Klause, ať Miroslav Kalousek vysvětlí, na kterých nezáleží, získal 49 hlasů. Ani jeden ovšem zařazen nebyl.

Na twitteru pak Kalousek vysvětlil, že pro zařazení tohoto bodu hlasoval i on sám. „Podpořil jsem zařazení tohoto bodu. Bylo nás, bohužel, málo. V opačném případě mohl jsem vašemu předsedovi na sněmovní půdě vysvětlit, jaký je to trapný šašek. Škoda že k tomu nebyl prostor,“ zalitoval.

Podpořil jsem zařazení tohoto bodu. Bylo nás, bohužel, málo. V opačném případě jsem mohl vašemu předsedovi na sněmovní půdě vysvětlit, jaký je to trapný šašek. Škoda že k tomu nebyl prostor. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) July 7, 2020

Takto Kalousek pouze vysvětlil, proč opakovaně transparent Volnému odnášel. Dle jeho vysvětlení to nebylo proto, že by heslo bylo rasistické. „Zdůrazňuji a myslím, že jsem to mnohokrát dokázal, že nikomu neupírám právo na jeho názor, jakkoliv kontroverzní, za tímto řečnickým pultíkem, nicméně se domnívám, že vzhledem k tomu, že právě proto, že má to právo formulovat svůj názor větami, které začínají a končí, pokud jich je schopen, že tyto věty nemají být doprovázeny velkými postery, velkými plakáty a hesly,“ uvedl na mikrofon.

„Za tu dobu, co jsem v této sněmovně, a to je jednadvacet let, se něčeho takového dopustili pouze dva lidé, kterých si, promiňte, řeknu to zcela upřímně, hluboce nevážím. To je pan poslanec Babiš a pan poslanec Volný. Pan poslanec Babiš tady kdysi mával velkými plakáty, týkajícími se EET a nízké ceny piva, a pan poslanec Volný tady dnes mával plakátem, týkajícím se ceny lidského života. Oba dva měli dostatečný prostor k tomu, aby to řekli na tento mikrofon. Nepotřebují k tomu plakáty a já se domnívám, že bychom takové formy nonverbální komunikace ve sněmovně připustit neměli, pokud připustíme myšlenku, že kolegové jsou schopni formulovat věty. Děkuji,“ vysvětlil svůj odpor k teatrálním gestům.

Nicméně to, že se Kalouskovým cílem stal právě Lubomír Volný, vzbudilo u některých lidí nadšení. Jeho činu tleskal profesionální aktivista Tomasz Peszyński a radoval se „Kalůsek kradě!!! Odnáší ceduli ‚All lives matter‘ náckovi Volnému. Bravo!“

A přisadil si i komentátor Deníku Referendum Petr Bittner, který šéfovi poslaneckého klubu TOP 09 děkoval: „Díky Kaldo, žes tam toho ubožáčka nenechal hrát to divadlo jen tak,“ a dodal, že heslo All Lives Matter nemohlo potkat nic adekvátnějšího, než že ho bude nosit na tričkách SPD. Doplňme, že Volný na tričku ve sněmovně neměl nápis All Lives Matter a do poslaneckého klubu SPD již také nepatří.

Proti Volnému se vymezil i bývalý pracovník DVTV a SeznamZpráv, Filip Vích. „Ještě někdo bude tvrdit, že Kalousek nekrade? Zloděj zlodějská v akci. Ne, teď vážně. Díky za tohle gesto. Jasný postoj proti nenávisti pana Volného.“

Ještě někdo bude tvrdit, že @kalousekm nekrade? Zloděj zlodějská v akci.



Ne, teď vážně. Díky za tohle gesto. Jasný postoj proti nenávisti pana Volného. pic.twitter.com/22ZiC29DeM — Filip Vích (@VichFilip) July 7, 2020

„Obchodník s chudobou Lubomír Volný (bývalý poslanec SPD) má pocit, že BlackLivesMatter = rasismus. Vzal si na to i transparent. Rozpoutávání další nenávisti poslouchat nemusím ani nebudu. Spolu s dalšími kolegy z opozice jsme opustili jednací sál PSP,“ informoval předseda STAN, Vít Rakušan.

Obchodník s chudobou Lubomír Volný (bývalý poslanec SPD) má pocit, že #BlackLivesMatter = rasismus. Vzal si na to i transparent. Rozpoutávání další nenávisti poslouchat nemusím ani nebudu. Spolu s dalšími kolegy z opozice jsme opustili jednací sál PSP. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) July 7, 2020

Sám Volný na twitteru prohlásil, že to, jak mu Kalousek odnášel transparent a sněmovna ho v tom údajně podpořila, když zamítla zařazení jeho návrhu, svědčí o jedné věci: „Někam se řítíme, obávám se, že tam, kde se nám nebude líbit.“

„Křesťan“ a „lepší člověk“ Kalousek právě odhodil na zem banner s nápisem „Na všech životech záleží“.

Zbytek poslanecké sněmovny jej „podpořil“ hlasováním a odmítl si toto heslo osvojit.

Někam se řítíme, obávám se, že tam, kde se nám nebude líbit. pic.twitter.com/fP0zRm14MJ — Lubomír Volný (@lubomir_volny) July 7, 2020

Do Kalouska se také opřel bezpečnostní analytik Jaroslav Štefec: „Míra ‚mlátička‘ Kalousek je prostě rozený demokrat. Naprosto nechápu, co mu na tom plakátu vadilo. Možná ale je jen svým způsobem smutné vidět, co dokáže udělat z člověka chlast. Notoričtí opilci jsou prý nesoudní. Nejspíš proto Mirek hodlá opět kandidovat do sněmovny. Zajímalo by mě, který spolek exotů, mířících do věčného zapomnění, si ho vetkne do smutečního věnce tentokrát.“

A redaktor Info.cz Jan Palička neměl valné mínění ani o jednom hesle. „Tak jako se nijak špatného a pravdivého hesla Black Lives Matter zmocnila krajní levice, tak se stejně tak samo o sobě nijak nezávadného a pravdivého hesla All Lives Matter zmocnili prapodivní nácíčkové typu Volného. Kdyby šly do háje obě skupiny, celé věci by to jen prospělo,“ usoudil.

Tak jako se nijak špatného a pravdivého hesla Black lives matter zmocnila krajní levice, tak se stejně tak samo o sobě nijak nezávadného a pravdivého hesla All lives matter zmocnili prapodivní nácíčkové typu Volného. Kdyby šly do háje obě skupiny, celé věci by to jen prospělo. — Honza Palička (@HonzaPalicka) July 7, 2020

A bývalý europoslanec ANO Pavel Telička si v celé věci našel jinou oběť, předsedu sněmovny Radka Vondráčka. Včerejší účinkování Radka Vondráčka při řízení schůze PSP bylo groteskním selháním, asistujícím znevažování poslaneckého sboru ze strany populisty Volného. V EP by takový člověk řídil schůzi naposledy,“ prohlašoval. Jedná se o možnou narážku na vlaječky, které byly zakázány v europarlamentu předsedou Sassolim.

Včerejší účinkování @vondraczech při řízení schůze PSP bylo groteskním selháním, asistujícím znevažování poslaneckého sboru ze strany populisty Volného. V EP by takový člověk řídil schůzi naposledy. — Pavel Telička (@Telicka) July 8, 2020

