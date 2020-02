Kalouskův polibek smrti. Koho má za blbce? Už se ozvali Halík a Šojdrová? Uprchlíci – je to jinak. Tomáš Vyoral má i pár námětů pro Světlanu Witowskou

reklama

Server Manipulátoři.cz vás a také několik dalších, například Břetislava Olšera, Ivo Strejčka či Miroslava Macka, označil za nestydaté lháře. Důvodem má být, jak vy a další zmiňovaní nahlížíte na vraždu Jána Kuciaka. Jde o to, že jste za smrtí novináře viděl politický podtext a snahu odstranit tehdejšího premiéra Roberta Fica. Co na toto obvinění říkáte? Stojíte si nadále za svými slovy? Co nám případ Kuciak ukázal?

Myslím, že jsem v docela dobré společnosti, ne? A nemyslím tím psychopatického manipulátora Cempera, který za oním ideologicky správně vedeným kádrovacím plátkem stojí. Já jsem ve svém tehdejším ironickém textu naznačoval, že prezident Kiska a další hráči incidentu okamžitě využili ve svůj prospěch, respektive jistých zájmů, aniž by bylo vůbec započato vyšetřování. Namítl jsem, že přece možných verzí a motivů může být více. Za tím si stále v kontextu tehdejších informací stojím.

Ostatně vyšetřování zatím stále probíhá, a co jsem slyšel, tak vrah popisuje například místa, kde oběti zastřelil, v rozporu s jejich následným nálezem. Což je minimálně zarážející, týká-li se to úkladného vraha, nikoliv člověka, který vraždí dílem okamžiku v afektu. Ale raději nebudu ironizovat ani naznačovat, ať hlídacím ratlíkům, teda psům, elfům a manipulátorům a kdo ví, komu všemu, zase nepraskají pod prsty klávesy.

Poměrně humornou pobídkou se v týdnu blýsknul poslanec Miroslav Kalousek. Na svém twitteru skoro až vyzval legendárního hokejového gólmana Dominika Haška ke kandidatuře na prezidenta, když mu vzkázal: „Hašek na Hrad!!!“ Hašek to s díky odmítl. Šlo o reakci na tweet, ve kterém se Hašek velmi ostře obul do premiéra Babiše. Líbil by se vám Hašek ve vrcholné politice? A nebyl by to od Kalouska spíše polibek smrti?

Jakkoliv je pro mě Dominik Hašek nejlepším brankářem světové historie, tak i vzhledem k tomu, jakým způsobem projevuje svůj intelekt, je bez šancí i bez Kalouskova polibku smrti. Není zkrátka úplně smarty. A pan Kalousek si nejspíš nevšiml, že na Hradě není hokejový stadion s ledem. Jen to pomyšlení Dominika Haška na Hradě je úsměvné, nebo možná spíše děsivé, a zdá se, že pan Kalousek už neví, do čeho by praštil.

Miroslav Kalousek měl vůbec bojovnou náladu. Ještě týž den reagoval na slova Miloše Zemana v rozhovoru s Xaverem Veselým. Zeman mluvil i smrti a o lidech, kteří mu ji přejí. „Smrt Ti na mou duši nepřeji, Miloši. Budu naopak prosit za Tvé zdraví a ještě mnoho let života. Hlavně když zítra odejdeš z Hradu a přestaneš škodit naší zemi. Nebo kdyby alespoň Tví voliči věděli, jak strašně jimi opovrhuješ a za jaké je máš blbce,“ zněla Kalouskova odpověď. Má Kalousek pravdu, že Zeman má své voliče za blbce, ukazuje se to v něčem? A škodí Česku?

Zda má prezident Zeman voliče za blbce, nevím. Do hlavy mu nevidím. Můj dojem je ale takový, že za mnohem větší blbce má své voliče i nevoliče spíše pan Kalousek a řada jiných politiků. Je to samozřejmě dáno i jistým egem a vědomím svých schopností a možností. Někde více opodstatněně – nikoliv oprávněně, někde méně. Mám za to, že prezident Zeman koná pro zájmy ČR to nejlepší, co uzná za vhodné, na rozdíl právě třeba od pana Kalouska.

Připomněl se i čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, bránil EU. Lidé jeho generace prý pořád na něco žbrblají, k tomu se přidávají fanoušci KSČM a Okamury. To jsou podle Schwarzenberga extremisté. Lze souhlasit s tím, že se tu jaksi zneužívá strach a buduje se nepřátelská atmosféra vůči EU? A co to označení komunistů a voličů SPD za extremisty?

Protičeské, prounijní a proněmecké smýšlení pana knížete je známé, takže brání do konce svého dechu panevropskou myšlenku svého známého hraběte Kalergiho, to není žádným překvapením. Chápu, že mu není po chuti, že lidé jeho moudra a myšlenky nepřijímají jako ovce, zejména pak právě ti starší s určitými životními zkušenostmi. A chtěli-li bychom být přesní, pak žbrblání formou i obsahem je doménou právě pana knížete. Soudím-li dle vyjádření a postojů Okamury a KSČM, tak je extremisty – v pravém slova smyslu, ne v tom nyní populisticky vedeném – neshledávám. Jsou-li extremisty, jak pak pan kníže vnímá třeba Piráty nebo hnutí nejprotežovanější světové záškolačky Grety?

Schwarzenberg také zhodnotil účinnost obří demonstrace Milionu chvilek na Letné. Naši vládci se na to prý „vysrali jako na placatý kámen“. Prý je potřeba jít místo Letné přímo pod okna Hradu. Myslíte, že k tomu může dojít? A proč Babiš se Zemanem akce Milionu chvilek více či méně ignorují? Je to způsobeno tím, že si nepřipouštějí ze strany Mináře a nespokojených lidí ohrožení, nebo je v tom něco jiného?

Dojít k tomu jistě může, dokonce mám pocit, že tím směrem už buď chvilkaři, nebo jiná podobná skvadra šla. Nevím, jak to kníže myslel, ale soudě dle jeho humoru, nenávisti a pohrdání jiným názorem bych v tom dokonce viděl jistou dávku vyzývání k nepokojům. A co by Babiš se Zemanem měli dělat jiného, než je ignorovat? Scházet se s nimi jak partička z demobloku, u níž jsem – kromě „antibabiše“, hurá-evropanství, strachu o veřejnoprávní média a hledání superlídra v množině lídrů rovné nule – prakticky nic moc dalšího nezaznamenal? Tím by akorát nedostudovaným demonstrantům z povolání dali určitý kredit.

Koncem minulého týdne došlo u Lanžhota k nepříjemnému střetu celníků s několika cizinci, pravděpodobně Afghánci, bez dokladů. Muži se celníků anglicky dotazovali na to, zda jsou v Německu. Tři ze čtyř o sobě poté prohlašovali, že jsou nezletilí. Jak to tedy je, pořád můžeme říkat, že u nás uprchlíci nejsou? Co si vzít z toho, že mladí lidé vědomě bez dokladů překračují evropské státní hranice? Chybí jim respekt k našim zákonům? A zneužívá se zde evropská vstřícnost, respektive zaměňují ji někteří za slabost?

Vidíte, ozval se pan kníže, paní po virtuálních sirotcích toužící Šojdrová, Pánkové, Rozumkové, Petříčkové nebo Halíkové, že by si jako ty siroty rádi vzali a postarali se o ně? Pan kníže by je navíc mohl kromě pohoštění zaměstnat třeba i jako služebnictvo – což jeho rodu není cizí – a nabídnout jim tak práci. Skutečný respekt k našim zákonům většina z nich mít nikdy nebude. Nejde o slabost, jde naopak o sílu EU a jistých progresivních proudů ve vedení, které protežují na úkor národních států a bezpečnosti jejich obyvatel migranty z Afriky a Blízkého východu, slovy Ládi Větvičky mloky.

Zneužívání je v tomto ohledu evidentně žádoucí, co se elit Evropské unie týká. Nebylo-li by to tak, věřím, že i byrokraticky nabubřelý a neefektivní moloch, jakým EU a jeho politbyro bezesporu jsou, by s tímto problémem dokázal pohnout. Kdyby nešlo a záměr elit a decizní sféry, pak by nemohl ten, kdo nemá doklady a evidentně navíc lže, že je nezletilý, zůstat na území země, jejíž hranice nelegálně překročil z jiné bezpečné země, ani chvíli. Neměl by privilegia, mediální a politickou podporu, jakých se mu dostává. Takhle se pomalu ale jistě dostávají kuny do kurníku, červíčci do ošatek, kobylky na pole... a že už jich po celé Evropě je.

A jakkoliv si to nepřeji, tak tomu nebude dlouho a začne tření silnější než doposud. Mám obavu, že zažijeme po Evropě občanské, nebo spíš etnické války. Minimálně v některých oblastech.

Moderátorka ČT Světlana Witowská poskytla rozhovor serveru Neovlivní.cz. „Je hrozně snadné se v této době do novinářů strefovat. Politici nás veřejně dehonestují, mluví o nás pohrdavě. Tvrdí, že lžeme. A to se pak odráží ve společnosti... Dělat tu práci nejlépe, jak umím, aby nás nikdo nenachytal při zjevných chybách. A také vtloukat lidem do hlavy, že naším cílem není nikoho poškodit nebo zničit, ale ukázat pravdu,“ postěžovala si. Jsou politici a lidé k novinářům nespravedliví? A jak se díváte na přání Witowské, aby za 30 let existoval jakýsi algoritmus na rozpoznávání dezinformací?

Ačkoliv paní Witowskou považuji ještě za to lepší, co současné zpravodajství České televize nabízí, tak v tomto rozhovoru prokázala, že i ona si zaslouží místo v partě lepších novinářů. Za prvé by neměla chtít nic lidem vtloukat do hlavy, ale zkrátka a dobře se snažit o kvalitní práci a pokud možno všestranné informování veřejnosti. To za ni mluví, a žádné vtloukání do hlav jí nepomůže. Když už mluví o tom, že musí dělat práci co nejlépe, aby ji nikdo nenachytal při zjevných chybách, měla by začít u toho, že když jí v živém přenosu v hlavních Událostech redaktor Hynek třikrát označí Andreje Babiše za bývalého premiéra, tak by bylo dobré jeho „přeřeknutí" uvést na pravou míru.

Taky by se mohla zamyslet nad „vyváženým“ zvaním hostů třeba do pořadů pana Moravce nebo nad zbědovanými tvářemi redaktorů a moderátorů podporovanými hlasy správně vybraných komentátorů ve chvílích, kdy se politická situace nevyvíjí podle jejich představ. Namátkou brexit, volby amerického prezidenta nebo rozebírání prakticky jakéhokoliv tématu spojeného třeba s Evropskou unií nebo s Ruskem. Asi nemusím zmiňovat, jakým směrem vždy vedeno. Netřeba hledat výmluvy, že jsou na novináře politici a diváci zlí, je zapotřebí se poučit z vlastní nevyváženosti a z tendenčnosti hraničící často až s aktivismem.

Paní Witowská v rozhovoru také mimo jiné uvedla, že by byla hrozně ráda, aby za 30 let existoval nějaký algoritmus na rozpoznávání dezinformací, abychom si ty informace jen hodili do počítače, a z něj pak vyjede, co je pravda, a co ne. To je u zkušené novinářky poměrně zarážející tvrzení, protože bych čekal, že si bude vědoma hrozeb, které by takový program přinesl v souvislosti s nátlakovými skupinami a s jeho snadným přizpůsobení vždy danému žádoucímu proudu a režimu. Já bych zůstal u vlastního rozumu, zkušeností a vzdělání, ale asi jsem včerejší podobně jako ta stará generace zatížená normalizací, která už tu podle ní za třicet let nebude. Pochopil-li jsme teda její slova správně.

Skupina 19 senátorů sepsala otevřený dopis, ve kterém vyzývá členy České biskupské konference, aby se distancovali od názorů ekonomky Hany Lipovské na zrušení České televize a stáhli její kandidaturu do rady této instituce. Je to podle vás v pořádku? Nebo mají pravdu odpůrci tohoto kroku, kteří tvrdí, že jde o nátlak? Je volba nových členů Rady ČT pouze politickou bitvou?

Kádrováci vždy byli a vždy budou. Stejně jako zvací, žalující nebo vyhrožující dopisy. Jen se teď nekriticky a se vší slávou a parádou nehlásí ke komunismu, ale k EU, k Panevropě a k západním hodnotám – ať už si pod tím představují cokoliv. Ačkoliv se řada z nich zahaluje do prefabrikovaných frází o demokracii a staví se do rolí jakýchsi jejích pojistek, tak ne podle líbivých slov, ale podle činů poznáme je.

Můj pohled na ony pojistky a spínače – nebo spíše stínače? – demokracie je už delší dobu zcela skeptický. A každou další neopodstatněnou peticí nebo žalobou, kterými jenom dokazují svou netoleranci nejen k jinému názoru, ale vůbec k tomu, aby zazněl, řada senátorů ukazuje, že moudrost často nejde ruku v ruce s věkem a jak zbytečná jsou jejich teplá a námi placená místečka. A parafrází slov, předpokládm, jedné z jejich model: tak demokracii bychom měli, teď už jenom ty demokraty, soudruzi.

Šéf činohry ND Daniel Špinar si v rozhovoru pro Reflex postěžoval, že Češi jsou nevzdělaní, co se divadla týče. „Já mám povinnost ty diváky vzdělávat, protože já jsem odborník,“ pravil režisér. Lidé podle něj mají předsudky a jsou nevzdělaní a povinností Národního divadla je proti tomu bojovat. Proto musí být i společensky a politicky angažované. Má pravdu? Potřebujeme to?

Slovy klasika – tak určitě. On je odborník na život na slovo vzatý, ale celý život se pohybuje ve virtuálním divadelním prostředí, které mně osobně v některých ohledech připomíná až sektářství. Fascinuje mě, kolik lepších lidí z řad odborníků na všechno, novinářů, umělců a dalších, má neodbytný pocit nás horší neustále vychovávat a poučovat. Pan Špinar je typickým příkladem člověka, který přeceňuje sebe a podceňuje ostatní.

V rozhovoru bylo ještě zajímavé, jak se s pokorou a skromností jemu nevlastní přirovnal k impresionistům, kteří ve své době byli také nejprve nepochopeni. Myslím, že běžní lidé právě naopak až moc dobře chápou pana Špinara, a proto pokroková moudra jeho a jemu podobným nebaští. Myslím, že by se pan Špinar měl raději soustředit na kvalitní umění, včetně tradičního divadla, protože ani zdaleka ne všechno, co je nové, experimentální a pokrokové, je automaticky lepší.

