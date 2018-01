Kam Česko směřuje? Petr Junek má jasno. Do staré známé rudé prdele

Před časem se za zpěvaččinu agitaci museli pro změnu stydět příznivci SPD. To Žižková se svým manželem Janem „nazpívali“ ultimátní vlastenecký song s názvem Já volím SPD. Na to, že Olivie je zpěvačka asi jako Tomio Okamura Čech, se dá ještě zvyknout, ale pokus o rap Jana Žižky je výsměch všemu, co kdy bylo v hudbě natočeno. Tímto se omlouvám kapele Ortel, že jsem o nich několikrát prohlásil, že neumějí hrát, protože vedle manželů Žižkových jsou kytaroví virtuózové.



I zde mám silné podezření, že zasáhla kavárna, protože něco tak vyloženě debilního musí voliče spíše odrazovat, než přitahovat. Kdo ví, co by na to řekl protřelý muzikant Aleš Brichta, který si s Japoncem střihl státní hymnu, což bylo druhé nejkurióznější video minulého roku hned po klipu Olivie a Jana Žižkových. Aleš své hudební dno již našel, když hrdě vystupoval s Ortelem, nicméně věřím tomu, že propadnout se až k Žižkové je s jeho sluchem nemožné.

STARŠÍ PÍSNIČKA OLIVIE ŽIŽKOVÉ O SPD TOMIA OKAMURY:

Miloš Zeman si zatím jede dál své bomby. V neděli na Nově klidně řekne, že by nejlepší varianta byla vláda extrémních stran ANO, SPD a KSČM. To jsme to dopracovali. To nás čekají pěkné čtyři roky, teda. Premiér estébák, který bude řídit vládu z Mírova, ministr zahraničí Tomio Okamura, který nám bude domlouvat s Milošem kšefty v Číně, a ministrem propagandy bude komunista Filip, jenž nám tu svobodu pěkně vymlátí z palice, klidně i s obuškem. Vždyť má ve straně mlátičku Ondráčka, ten ví, jak a kde udeřit.

ZPĚVAČČINA NOVINKA OSLAVUJÍCÍ MILOŠE ZEMANA:





No, naštěstí to nebude tak horký, přesněji to bylo myšleno tak, že by byla menšinová vláda ANO s podporou komunistů a okamurovců či socanů. Ale i tak je to šokující prohlášení a týden před volbami pan Zeman jasně říká, kam směřuje naše země – do staré známé rudé prdele.

Autor je publicista a spisovatel.

