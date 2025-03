Kanada jako nový člen EU? V průzkumu vyšla nečekaná čísla

V reakci na sílící obchodní napětí mezi Spojenými státy a Kanadou, vyvolané politikou prezidenta Donalda Trumpa, roste mezi Kanaďany zájem o alternativní mezinárodní partnerství – včetně členství v Evropské unii.

Nedávný průzkum agentury Abacus Data ukázal, že až 44 % Kanaďanů by podpořilo vstup své země do EU, zatímco 34 % je proti. Kromě toho 46 % dotázaných uvedlo, že Kanada by měla doplnit nějaký již existující blok států, což naznačuje snahu o větší mezinárodní propojení, na průzkum upozornila CNN Prima News.

Historicky byla Kanada úzce provázána se Spojenými státy, které byly jejím nejbližším spojencem a klíčovým obchodním partnerem. Tento vztah však začal slábnout, zejména po zavedení tvrdých cel na kanadskou ocel a hliník ze strany USA.

V posledních dnech došlo k dramatickému vývoji v obchodních vztazích mezi Spojenými státy a Kanadou. Původně uvalená 25% cla na dovoz kanadské oceli a hliníku se měla zdvojnásobit na 50 %, což oznámil americký prezident Donald Trump v reakci na odvetná opatření Kanady.

Kanadská provincie Ontario totiž reagovala zavedením 25% přirážky na cenu elektřiny dodávané do Spojených států, což eskalovalo napětí mezi oběma zeměmi. Trump na to odpověděl hrozbou ještě tvrdších celních opatření, která mohla výrazně zasáhnout kanadský průmysl.

Nicméně poté, co Ontario své opatření pozastavilo, Trump od svého rozhodnutí zvýšit cla na 50 % ustoupil a ponechal v platnosti původní 25% sazbu. Celní válka mezi USA a Kanadou tak zůstává jedním z klíčových bodů rostoucího napětí mezi oběma zeměmi.

Tato obchodní válka výrazně zhoršuje vztahy mezi oběma zeměmi a vede k rostoucím pochybnostem Kanaďanů o tom, zda by jejich země měla zůstat tak úzce propojená s USA. Kromě cel se stupňovalo napětí i kvůli otázkám energetických dodávek, kdy například premiér provincie Ontario Doug Ford pohrozil, že může odříznout přísun elektřiny do sousedních amerických států, pokud Trumpova cla nebudou zrušena.

Brusel reagoval na tento trend s určitou dávkou nadšení. Mluvčí šéfky Evropské komise Paula Pinhová uvedla, že EU je poctěna tím, že tolik Kanaďanů sdílí její hodnoty. Zároveň však připomněla, že členství Kanady v EU není možné, protože podle článku 49 Smlouvy o Evropské unii se mohou připojit pouze evropské státy.

Zajímavostí je, že pozitivní názor na EU má v současnosti 68 % Kanaďanů, což je dvojnásobně více než počet těch, kteří vyjadřují příznivý postoj vůči Spojeným státům. Tento posun vnímání je podle analytiků důsledkem rostoucí nedůvěry k Trumpově administrativě a její nevyzpytatelné obchodní politice.

Jedním z nejvíce polarizujících témat se stala myšlenka připojení Kanady k USA jako 51. stát. Donald Trump po svém nástupu do úřadu naznačil, že by rád viděl Kanadu jako součást Spojených států, a to navzdory tomu, že Kanada je samostatnou zemí a formálně náleží do Commonwealthu, jehož hlavou je britský panovník. Tento návrh byl v Kanadě široce odmítnut a spíše přispěl k růstu sympatií vůči Evropské unii.

Zatímco formální vstup Kanady do EU je prakticky nemožný, rostoucí ekonomická a politická spolupráce s Evropou je stále reálnější možností. Někteří experti dokonce spekulují o možnosti rozšíření dohody o volném obchodu mezi EU a Kanadou (CETA), která by mohla být ještě více prohloubena jako alternativa k obchodním vztahům s USA.

