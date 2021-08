Kandidát ODS z Ústecka: Kampaň pirátů? Jako malé štěnátko. Hodíte kostičku, hraje si s ní, pak míček... Jen přebíhání

reklama

Jako zajímavou hokejovou hru označil současné dění kolem šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky. Ten už měl v tuto dobu vědět, zda ve své funkci zůstane i další roky, nebo ho vystřídá někdo jiný. Premiér Andrej Babiš ale rozhodl, že tuto odpovědnost nechá až další vládě po říjnových volbách. „Pro mě to byla zajímavá hokejová hra, kdy jsem opravdu netušil, kam se to pohne. Chápu, že prezident Miloš Zeman Koudelku rád nemá a udělal všechno pro to, aby ve funkci nebyl. A Babiš se poměrně drží zpátky kvůli volbám, takže vláda z toho vyklouzla tím, že ho nejmenovala,“ řekl redakci Karel Krejza.

Nedomnívá se však, že by se jednalo o dohodu mezi prezidentem a premiérem, i když tu možnost připustil. „Pokud by byla dohoda, pak ve smyslu: Když vyhraju volby, prezident mě jmenuje premiérem a sestavím vládu, tak Koudelka ve funkci nebude. Takové dohodě bych rozuměl,“ uvedl poslanec. Šéf BIS Koudelka jeho důvěru má. „Viděl jsem ho a měl jsem tu čest s ním krátce mluvit a sledovat jeho vystoupení na výborech. Na mě vždy působil vyrovnaným, klidným a konzistentním dojmem. Moji důvěru má,“ podotkl Krejza.

S Babišem koalici odmítám

Předvolební kampaň ODS a koalice SPOLU vnímá poslanec ODS jako konzervativní: „My si nemůžeme dovolit populisticky slibovat, co nemůžeme splnit. Nemůžeme dělat výkřiky, které za dva dny nebo za měsíc bereme zpátky. O to složitější je zaujmout, ale v zásadě se mi kampaň líbí,“ sdělil s tím, že si nedokáže představit spolupráci s Andrejem Babišem jako premiérem vlády, ale ani podporu takové koalice, byť jen jeho hlasem při vyslovení důvěry. O spolupráci s hnutím ANO bez Babiše prý ani uvažovat nebude, protože „hnutí ANO bez Babiše neexistuje“.

Krejza: Soupeřit budeme spíše s Jardou Foldynou

Podle něj nemají oba kandidáti kromě voleb s Ústeckým krajem vůbec nic společného: „Bartoš vůbec nic, Babiš tam vlastní chemičku Lovochemie, kterou ani nezaplatil, pokud vím,“ dodal k tomu. V minulých volbách hlasovalo pro hnutí ANO v Ústeckém kraji 37,5 procenta voličů, zatímco pro Piráty 8,2 procenta. Na otázku, zda Krejza očekává změnu, odvětil, že Piráti jsou celostátně lehce populárnější, než bývali tehdy. „To by se mělo projevit i ve volbách, ale myslím, že se Bartoš může dočkat nepříjemného překvapení. Názory jeho členů, a někdy i jeho vlastní, u nás zrovna nepomáhají. Lidé je úplně neocení. Skoro bych pragmaticky řekl, že budeme soutěžit o druhé místo spíše s hnutím SPD a populární figurkou Jardou Foldynou než s Piráty,“ zauvažoval.

K tomu, že Piráti a hnutí STAN změnili taktiku předvolební kampaně a na místo vysvětlování hoaxů a dezinformací se budou věnovat představování programu, uvedl, že mu to přijde neuvěřitelné. „Já už mám za sebou dvanáct, patnáct kampaní, a pro mě je to někdy neuvěřitelné. Pokud to mohu k něčemu přirovnat, tak malé štěňátko – hodíte mu kostičku, běží za kostičkou, hodíte lístečky, tak si hraje s lístečky, a jéé, pak se kutálí míček. Je to takové přebíhání, není zde jasný tah na bránu a jednoznačně vydefinovaný postoj,“ tvrdí Krejza.

Reagoval i na výrok předsedy České pirátské strany Ivana Bartoše. Ten na sociální síť Twitter napsal: „Právě vyrážím do Ústeckého kraje se znovu potkávat s lidmi. Český severozápad je bohužel v Evropě synonymem chudoby a začal zaostávat i za Rumunskem.“ Takové srovnání však Krejza rázně odmítl, z Rumunska se navíc sám nedávno vrátil. „On tu fakt asi ještě nikdy nebyl. Samozřejmě, máme svoje problémy, máme svoje lokality, ale když to porovnám s Rumunskem, tak je rozdíl vidět na infrastruktuře, obchodních domech, restauracích… Například proti Vysočině toho máme mnohem více. Pravda, jsou zde lokality, kde problémy jsou, ale s Rumunskem, kde jsem byl před čtrnácti dny, se Ústecko srovnávat nedá. Naprosto ne. Silnice u nás vedou vždycky někam, a v Rumunsku ještě stále ne, i když je to krásná země. Tam se vám silnice ztratí v první vesnici od hlavní,“ popsal vlastní zkušenost.

Krejza: Očkování dobrovolné, více důvěry lidem

Přesně to prý české vládě chybělo během koronavirové krize. „A opatření se nedala nikdy vymyslet, aby dávala do detailů smysl. Nejde to, a vždy jsem dával za příklad švédskou cestu – nakonec mají na stejný počet obyvatel poloviční počet obětí. Jsem přesvědčen, že kdyby se odpovědnost nechala na lidech, pak by to zvládli mnohem lépe,“ uvedl poslanec ODS, podle kterého to potvrzují i rozhodnutí českých soudů. Nicméně i k nim má své výhrady: „Nejsem právník a mohu mít jako opozice z rozhodnutí škodolibou radost, ale na druhou stranu mi ty soudy lezou na nervy. Tak se nedá vládnout. Z rozhodnutí samotných radost nemám, špatně opatření vysvětlili, budiž, ale myslím, že i soudy poslední dobou výrazně zasahují do politického života a nad míru, kterou bych od nezávislých soudů očekával,“ tvrdí Krejza.

Snížíme úroveň rodiny zloděje, když ho zavřeme?

Ten je navíc podporovatelem návrhu „Třikrát, a dost“, který by měl například nepřizpůsobivé občany přimět zaplatit pokuty za prohřešky ze sociálních dávek, pokud tak třikrát neučiní sami. Navíc by rodiče, kteří nedohlížejí na školní docházku svých dětí, mohli o příspěvky státu přijít. „Litoměřice tento problém nemají a ani kompletně Ústecký kraj. Netvrdil bych, že jde pouze o Ústecký kraj. Velmi jsem novelu podporoval a podporuji. To, že senátní výbor navrhne novelu zamítnout, jsem trochu čekal, protože jeho složení není, abych tak řekl, pravicové. Mě to samozřejmě mrzí, ale uděláme vše pro to, abychom to v Senátu dokázali podržet. Nezlobte se na mě, ale přeci není možné, aby slušný člověk, když udělá přestupek, potrestán byl, a ten, kdo žije z jeho odvodů z daní, platíme mu náklady na bydlení i dávky, a není schopen se alespoň chovat slušně, tak potrestán nebyl, protože by se údajně snížila životní úroveň jeho rodiny. Řešení je jednoduché, ať to nedělá, proto se mu dávají ty dávky, aby nemusel porušovat zákon. Pro mě je logika sociálních dopadů naprosto nepřijatelná. Jako bychom nezavřeli zloděje aut, protože jakmile ho zavřeme, sníží se úroveň jeho rodiny,“ odmítl námitky litoměřický starosta.

A podporuje také deklaraci 16 lídrů politických stran 14 zemí Evropy vůči Evropské unii. V ní varují před vznikem evropského superstátu, který popírá suverenitu a židovsko-křesťanské hodnoty členských zemí. Deklaraci podepsal například Matteo Salvini, Marine Le Penová nebo Viktor Orbán. „Domnívám se, že Evropská unie by měla být volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu. Já o superstát nestojím; myslím, že naplnění smyslu Evropské unie není vytvořit superstát a Evropana. Potlačování národních suverenit a identit mi vadí. Deklaraci jsem nečetl, ale podle dostupných informací bych takovou iniciativu podpořil. Nechci rozpad Evropské unie, nechci vystupovat, ale je třeba ji polidštit. Evropa není připravená na to, aby zmizely národy, aby zmizely národní kultury, aby zmizely rozdíly mezi státy,“ míní Karel Krejza.

