Kapsch oficiálně vyzývá ministra dopravy, aby zastavil další veřejné útoky na společnost

Společnost Kapsch se ohrazuje proti trvajícím manipulativním a lživým útokům ze strany ministra dopravy. „Poškozuje tím nejen zájmy firmy v tuzemském výběrovém řízení, ale může to mít dopad i na naši globální pověst a vztahy s dalšími zákazníky,“ říká Karel Feix, šéf tuzemské firmy Kapsch. Ta podle něj v Česku více než jedenáct let profesionálně a spolehlivě vybírá mýtné a vždy se při tom snažila vycházet vstříc potřebám státu. Kapsch v této souvislosti zaslal ministru dopravy předžalobní výzvu, aby ihned zanechal dalších útoků a ve stanovené lhůtě se za své výroky omluvil. „Ministr Ťok by si měl uvědomit, že nevystupuje jako soukromá osoba, ale představitel státu a jeho výroky zejména v probíhajícím tendru jsou nepřípustné,“ dodává Feix.

Skandální manipulace s fakty o slevách

Podle společnosti „poslední série manipulací“ ministra dopravy s veřejností se týká údajných slev při provozování stávajícího mýta. Kapsch odprezentoval, že při aplikaci podmínek stávajího výběrového řízení na současné mýto by klesla jeho provozní nákladovost na 8,6 procenta. Společnost se tím snažila poukázat na nehospodárnost a nevýhodnost nového mýtného systému, který by případně mohl vzejít ze současného tendru. Ministerstvo dopravy totiž změkčilo podmínky budoucího výběru mýta, aby tak dosáhlo nižších cen a obhájilo snadněji tolik kritizovaný tendr. Nevzali přitom vůbec v úvahu, jak by takové změkčení podmínek dopadlo na stávající mýtný systém státu a zlevnilo jeho provozní náklady.

Ministr dopravy Dan Ťok poté „populisticky” vyzval Kapsch, aby snížil provozní náklady ihned, přestože si musí být vědom nerealizovatelnosti tohoto úkolu. K tomu, aby bylo možno slevu poskytnout, by totiž nejdříve muselo ministerstvo dopravy změnit základní technické podmínky. To nemůže učinit sám o své vůli dodavatel, kterého váže navíc i platná smlouva. Jestliže ministr dopravy říká, že se měl a šel zlevnit provoz mýta, měl tak učinit sám již před více než dvěma lety. Firma Kapsch to již v roce 2015 prokazatelně navrhovala (viz dokumenty níže), ale ministerští úředníci tyto návrhy při sjednávání dodatků odmítli. Ministr Dan Ťok tak nejedná s péčí řádného hospodáře a společnosti Kapsch přičítá své vlastní selhání, kterým podle svých vlastních výpočtů připravil daňové poplatníky jen za rok 2017 o 500 milionů korun. „Ať se ministr dopravy jasně přihlásí k odpovědnosti za neschopnost snížit provozní náklady stávajícího systému a nehází tuto odpovědnost na nás,“ říká Karel Feix. Podle něj ministerstvo už roky zná detailně provozní náklady i všechny součásti mýtného systému, a nepotřebuje si nechat radit od komerční firmy, kde hledat úspory. Podle něj by měl ministr Ťok přestat veřejnosti říkat nepravdy a zavádějící informace.

Únik citlivých informací bez zájmu odpovědných

Celý tendr provází pochybnosti od samého počátku, ať už z hlediska soutěžních podmínek, zadávací dokumentace či hospodárnosti jeho nastavení v případě rozšiřování do regionů. Vrcholem těchto pochybností je pak situace, kdy ministerstvo dopravy připustilo únik nabídkových cen na veřejnost. Už po dvou dnech od otevření obálek zveřejnil utajené ceny a jména účastníků internetový magazín Fleetsheet. K závěru, že jde o reálné ceny, nás vede fakt, že MD tyto ceny nedementovalo, ani nezahájilo vyšetřování bezprecedentního úniku informací ve vlastním úřadu. O obsahu nabídek je informován omezený počet osob. Ministerstvo dopravy opět (stejně jako v úvodu tendru) nezabezpečilo citlivá data před jejich únikem, a prakticky tak výrazně ztížilo věrohodnost další fáze výběrového řízení. Očekáváme, že ministerstvo dopravy dostojí slibu ministra dopravy a povede s jednotlivými uchazeči v rámci soutěžního dialogu rozhovory o jejich nabídkách tak, aby se staly co nejvíce porovnatelnými. Takový postup vyžaduje nejen princip transparentnosti a objektivního přístupu k soutěžitelům, ale jistě i snaha státu dosáhnout co nejnižší ceny.

Kapsch označován jako nepřítel státu

Jen od začátku roku pronesl ministr dopravy o společnosti Kapsch desítky nepravdivých či manipulativních veřejných výroků. V nich ji označuje za škůdce mýtného tendru, za firmu, která se jej dokonce snaží odstranit nebo společnost, která provozuje stávající systém příliš draho. Ministr v tisku dokonce uvedl, že existuje politická objednávka, aby Kapsch rozhodně nepokračoval ve výběru mýta v ČR. Kapsch se stal pro ministerstvo synonymem všech problémů kolem vlastního tendru, firma je terčem pravidelných útoků. Vzhledem k tomu, že právě vrcholí výběrové řízení na zajištění mýta po roce 2019 a ministr je jeho zadavatelem, mohou útoky směřované pouze na jednoho ze soutěžitelů narušit nezávislé rozhodování výběrové komise. Přitom všechny kroky, které společnost Kapsch činí v průběhu výběrového řízení, jsou legální a zákonem předvídané. „Panu ministrovi vadí i naše námitky podané k antimonopolnímu úřadu. Přitom by stačilo, aby si vzpomněl na své působení ve firmě Skanska, kde jich podal přes sedmdesát,“ doplňuje Karel Feix. Podle něj je škoda, že se koncepční spor zbytečně posunul do osobní roviny.

„Kapsch při více než jedenáctiletém provozování českého mýtného systému mnohokrát prokázal, že je spolehlivý a vstřícný partner státu, naposled při koncipování dodatků, jež umožnily vybírat mýto i po roce 2016 a otevřeli státu možnost vypsat tendr. Žádáme proto pana ministra s hlubokým respektem k jeho úřadu o maximální zdrženlivost ve výrocích adresovaných médiím či veřejnosti,“ říká Karel Feix, generální ředitel Kapsch v České republice.

autor: pas