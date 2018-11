Karel Schwarzenberg se uzdravil a přišel do ČT, aby hájil Afriku. Nutno vidět

Moderátor nejdříve griloval Petříčka, který vydal stranické, nikoli ministerské prohlášení. V něm stálo například: „Tento 34stránkový text, který je připraveno podepsat přes 180 zemí světa, budí však často spoustu emocí, a to ne vždy zaslouženě.“ Moderátor se pak Petříčka ptal, zda tím tedy myslel, že u něj negativní emoce nebudí. „Jsem přesvědčen o tom, že v paktu jsou pozitivní témata. Bylo zde hovořeno o tom, že země, odkud migranti odcházejí, mají povinnost je přijímat zpět. Hovoří se o základních právech migrantů. Jsou tady argumenty proti přijetí,“ tvrdí ministr. Ale dodal, že byl pověřen vypracováním dokumentů, které ČR umožní nepřistoupit k paktu, a že o věci bude vláda ještě jednat.

Čtěte také: Umělci dělají ze Zemana chromého pitomce. Vysílá to stanice Zdeňka Bakaly

Anketa Chcete společnou armádu EU, po které volá Emmanuel Macron? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 2671 lidí

Petříčkovo stranické prohlášení ZDE

Pak se do debaty zapojili i ostatní. Karel Schwarzenberg prohlásil, že ČSSD znovu kapitulovala před hnutím ANO: „Projevuje se jasně, že v této vládě má pouze pan Babiš něco říkat. Ostatní musejí poslouchat. Tradici ČSSD by odpovídalo souhlasit s paktem, protože vždy podporovali mezinárodní ujednání, dodal ještě kníže. A tázal se, k čemu vlastně ČSSD v koalici je, když jedna strana je hnutí ANO a druhá říká stále ‚Ano‘.“ Petříček odvětil, že musí naslouchat veřejnosti, která je většinově proti paktu. Jiří Kobza vysvětloval odpor k paktu slovy Jana Skopečka z ODS, který zmínil, že v paktu se asi 70krát opakuje slovo „zavazuje se“ a „udělá“ (Tomáš Zdechovský napočítal až 87). A dodal, že SPD krok ANO podpoří.

Fotogalerie: - Jednání vlády

Karel Schwarzenberg si nejdříve vydatně odkašlal a pak uvedl, že je třeba přivést do migrace nějaký řád. Prý ho překvapilo, že Andrej Babiš, který horoval pro dohodu s africkými státy, se najednou staví proti dohodě s nimi. Redaktor namítal, že konkrétní dohoda a pakt o migraci jsou něco jiného, ale Schwarzenberg řekl, že není. „Když uděláme pakt s africkými státy, domlouváme to, ČR se na tom podílela, a pak se řekne ne, tak to chápu jako ne zrovna přátelský akt. To nám jen ztěžuje vyjednat něco jiného. My si myslíme, že oni žádají o to, aby měli tábory na svém území. Opak je pravda. Oni by nejraději poslali všechny lidi k nám. Musíme být vstřícní,“ apeloval poslanec TOP 09.

Moderátor se Schwarzenberga ještě ptal: „Jak konsensuální je toto vámi prezentované stanovisko v TOP 09? Občas se zdá, jako by ve vaší – promiňte – ne úplně velké straně, existovala minimálně dvě křídla, která na migraci mají jiný názor.“ Schwarzenberg vyzval moderátora, aby předložil důkaz a tvrdil, že zatím za ním strana stojí. „Žádná strana není monolit a my máme, bohudík, ve straně velmi otevřenou diskuzi,“ řekl kníže a dodal, že se koneckonců sjednotili na tom, že budou podporovat přístup ČR k tomuto paktu.

Celé video ZDE

Psali jsme: Ministr Petříček: Ne všechny naše výhrady byly akceptovány Česko nepřistoupí ke globálnímu paktu o migraci, rozhodla vláda Migrační pakt OSN: Lež! Není to dobrovolné, ozvalo se. Konkrétní informace Kalousek se zastal migračního paktu OSN a navezl se do Babiše. A to nebylo vše

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas