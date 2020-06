Katastrofa Česka. Už za pár týdnů. Babiši, pozor, říká zasvěcený muž

reklama

Úvodem se Hampl vyjádřil k nezaměstnanosti, kdy se podle něj Češi oprávněně bojí o práci. "V Česku máme pomalý náběh nezaměstnanosti, není to jako v Americe, kde během pěti týdnů máte nezaměstnanost zvýšenou o deset procentních bodů," sdělil Hampl, jenž se domnívá, že na podzim bude nezaměstnanost v Česku mezi pěti a šesti procenty.

"Když to bude ten horší scénář, tedy že budeme klesat až do roku 2021, bude 8 až 9 % nezaměstnaných. A jestli nastane nejhorší scénář, tedy že budeme klesat dva roky, pak se klidně můžeme bavit o 12 až 13 % lidí bez práce, nebo i více. V našich podmínkách by to byla absolutní katastrofa," uvedl Hampl.

Podle jeho slov jsme kvůli koronavirové krizi vymazali dva až tři roky. "Pokud ekonomika poklesne o 8 až 10 %, pak jsou to jasná čísla. Tam není co řešit. A jestli to bude horší, což prognózy některých kolegů jsou, může to být klidně čtyři pět let. Může se stát, že během dvou měsíců ekonomicky vymažete celou Babišovu éru," dodal. Jeho nejoptimističtějším odhadem je pak to, že krize udělá jenom takové rychlé "véčko". "Rychle dolů, rychle nahoru. Paradoxně jsem ten scénář nazval černá díra," poznamenal.

Následně také hovořil o tom, jak se pozná návat k normálu. "Nikoho nebudou zajímat čísla nakažených. Nikdo nebude nosit roušky. A nikdo se nebude bát těch ostatních," uvedl.

Hampl se rovněž vyjádřil k roli Evropské unie při krizi. "Úplně upřímně – já od EU ve špatných časech nic nečekám. Ona je nastavená na dobré časy. Je to pořád jen společenství zemí. Stále rozhodují národní státy. To ony mají hranice, armádu, policii. Jsou schopny něco vynutit. Jestli je chování EU pro někoho překvapením, pak se měl probudit dřív. A co se týče ekonomiky – mně by udělalo radost, kdybychom se místo vymýšlení dalších balíků pomoci bavili v rámci EU o tom, jak udržet co nejlepší společný trh. Pro malou otevřenou ekonomiku, jako jsme my, je to základ. Důležitější než nějaké miliardy eur. Pro mě není smutné to, že EU selhala. Víte, zkuste si představit, co by dělali Češi, kdyby nám Ursula von der Leyenová nařídila nosit roušky. Kdyby nám to nařídila tou svou německou angličtinou. Jak by asi Češi reagovali? EU se měla bavit o principech. Ale dopadlo to jako vždycky. Pozdě a blbě," uzavřel.

