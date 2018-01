Kauza lithium po volbách utichla. Co k ní řekl ministr Hüner? Budete se divit

„Krádež lithia za bílého dne může mít ještě další souvislosti než ty, co se týče memoranda,“ podotkl Hüner, který čeká na výsledky analýz ohledně memoranda. Před volbami však Andrej Babiš (ANO) hovořil proti memorandu velmi důrazně. Týdny se však nyní nic neděje.

„V programovém prohlášení vlády nyní stojí, že bychom surovinovou politiku chtěli dělat tak, aby byla nejvýhodnější pro stát,“ poznamenal. „Dovedu si představit, že tuto fázi, kterou mám možnost sledovat v oblasti těžby lithia, bychom byli schopni zabezpečit firmou Diamo. Pokud to možné nebude, tak jsme schopni jednat s partnerem i o dalších alternativách,“ dodal.

Dalším tématem, které bude ministr řešit, je výstavba nových jaderných bloků. „Je to velmi atraktivní téma,“ poznamenal. „Myslím si, že už jsem byl stavěn do konfrontace, že si to má ČEZ postavit sám. Řekl jsem to zcela záměrně, neboť jsem tam vypustil spojku i. A je to vskutku jedna z variant, kdy by si ČEZ stavěl jeden blok za své vlastní prostředky,“ dodal Hüner. Své pak řekl i k práci představenstva ČEZu.

Když měl pak Hüner říci, zda by měl být vydán předseda hnutí ANO Andrej Babiš k trestnímu stíhání kvůli Čapímu hnízdu, neodpověděl, neboť nemá podle svých slov dostatek informací. A co vláda bez důvěry? „Jestliže jste ministr, který byl jmenován do vlády, vezměte si, že bych jako ministr udělal nějaký chybný krok, který by měl následky trestněprávní, pořád bych dostával 6 a půl roku natvrdo,“ nevidí rozdíl Hüner.

autor: vef