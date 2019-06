Kauza znásilněné dívky: Pozor na nenávist! Člověk v tísni varuje

Na Litoměřicku byla znásilněna šestnáctiletá dívka. Litoměřický deník uvedl, že pravděpodobným pachatelem může být migrant vyhoštěný z Německa. O případu se rozepsal i předseda SPD Tomio Okamura. Prohlásil, že není pravda, že by v Česku nebyli migranti. Na sociální sítí Facebook vyvolal živou a místy ostrou diskusi a Člověk v tísni varoval před šířením nenávisti. Českým občanům by se také prý nelíbilo, kdyby někdo vyzýval k zastřelení Čechů.

Na poli u Lukavce na Litoměřicku byla v úterý znásilněna dívka. Šestnáctiletou dívku z Terezína měl údajně znásilnit Afričan vyhoštěný od našich západních sousedů. Informuje o tom Litoměřický deník.

Podle informací Litoměřického deníku šlo o Afričana, kterého v úterý v 7 hodin ráno propustili z výkonu trestu v Drážďanech a z Německa vyhostili. Že v úterý kolem dvanácté hodiny došlo v obci Lukavec k trestnému činu násilného charakteru, ještě v úterý potvrdil i policejní mluvčí Daniel Vítek s tím, že podezřelá osoba byla zadržena a v současnosti je v policejní cele,“ napsal server deníku.

Pachatel pravděpodobně skončí ve vazbě. S ohledem na probíhající vyšetřování nebyly policejními orgány uveřejněny další informace. Policisté pouze zdůraznili, že k žádnému vyhoštění občanů severní Afriky do České republiky nedošlo.

Předseda hnutí Svoboda a demokracie však na sociální síti Facebook pracoval s tezí, že šlo o migranta, a připsal tento čin na vrub počínání „sluníčkářů“. Položil si otázku, jak je možné, že se údajný migrant dostal do České republiky.

„Celá věc má několik aspektů. Ukazuje se, že tvrzení sluníčkářů, že migrace není pro naši zemi hrozbou a že tu žádní migranti nejsou, je naprostou lží. Další šokující věcí je, jak se z Německa vyhoštěný kriminálník ocitl na území našeho státu? Přece pokud měl být vyhoštěn, tak do země svého původu. Mělo by se prošetřit, zda vyhošťování imigrantů z Německa do České republiky není běžná praxe. Ministr vnitra Hamáček by se měl na to dotázat svého německého protějšku,“ napsal Okamura.

„To se ale asi nestane, protože Hamáček místo toho, aby chránil české občany před zvěrstvy imigrantů, obviňuje odpůrce imigrace a islámu ze šíření „předsudečné nenávisti“. Jak by ne, když sám říká, že islám „už v minulosti prokázal a prokazuje nadále, že má nezastupitelnou a nevyčíslitelnou roli ve vývoji lidské společnosti“. „ČSSD má podporu multikulturalismu a imigrace ve svém programu,“ pokračoval ve slovní palbě předseda SPD.

Poté ještě prohlásil, že SPD je jedinou stranou, která odmítá migraci, a vyzval své spoluobčany, aby podpořili SPD.

Svým příspěvkem rozpoutal diskusi plnou ostrých reakcí. Lidé si přejí, aby byl pachatel usvědčen, odsouzen, a dokonce i zastřelen. Za důležité také považují, aby to české daňové poplatníky nestálo moc peněz.

Někteří voliči žádají interpelaci na již zmíněného předsedu ČSSD Jana Hamáčka a spekulují, jaký poprask by to vyvolalo, kdyby se něco podobného přihodilo dítěti některého z politiků. Padl také dotaz, co na podobné případy říkají demonstranti spolku Milion chvilek pro demokracii.

Mluvčí Člověka v tísni Tomáš Urban však varoval před šířením nenávisti v České republice. „Je to podobné, jako kdyby se po nedávném incidentu, kdy v Británii vraždil český občan, strhly nenávistné diskuse o tom, že Češi jsou vrazi a je nutné je střílet,“ vysvětlil. Jeho slova přinesl server iDNES.cz.

Upozornil také, že k šíření nenávisti mohou přispět také média, a to např. tvorbou zavádějících nebo paušalizujících titulků u článků, které se zabývají citlivými tématy.

autor: mp