Každé 3 minuty 5 až 7 bomb. Ukrajinci už nic neskrývají

reklama

Ruská agrese proti Ukrajině dál běží na plné obrátky a generál Kyrylo Budanov, šéf ukrajinské vojenské zpravodajské služby, ve videohovoru z bunkru v Charkově prohlásil, že „situace je na hraně. Každou hodinu se tato situace posouvá ke kritické“. Na jeho slova upozornil server amerického listu New York Times.

Podle Budanova a dalších expertů se Rusové svými útoky pokoušejí ještě víc napnout těžce zkoušené ukrajinské síly a usilují o to, by Ukrajinci stáhli síly z dalších míst směrem k Charkovu. A přesně to se podle Budanovva také děje.

„Všechny naše síly jsou buď tady, nebo v Časiv Jaru,“ řekl s odkazem na ukrajinskou baštu asi 190 km jižněji, na kterou ruské jednotky v posledních týdnech zaútočily. „Použil jsem všechno, co máme. Bohužel nikoho dalšího v rezervách nemáme.“

Anketa Pakliže by se našel spolehlivý právní nástroj, měli by ukrajinští bojeschopní muži být vráceni na Ukrajinu? Měli 48% Neměli 47% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 6756 lidí

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se podle CNN snaží Ukrajince ujistit, že obrana Charkova nepovede k mezerám v obraně jinde.

Budanov má za to, že ukrajinské síly budou schopny podepřít své linie a stabilizovat frontu během několika příštích dnů. Očekává ale, že Rusko zahájí nový útok severněji od Charkova, v oblasti Sumy.

Rusové prý teď každé 3 minuty shazují 5 až 7 bomb. Podobně intenzivní boje očekává Budanov ještě 3 až 4 dny. Vojáci pobývající v Sumách jsou prý v plné bojové pohotovosti.

Ruským silám se prý zatím podařilo protlačit asi pět mil na ukrajinské území a zmocnit se asi 50 čtverečních mil země, podle on-line map bojiště zveřejněných Institutem pro studium války.

Ve Vovčansku, přes který teď ruské síly míří k Charkovu, panuje prý peklo.

Fotogalerie: - Gruzínský protest

Washingtonský Institut pro studium války (ISW) upozornil, že se ruské operace v severní části Charkovské oblasti zpomalily. Podle institutu se zde Rusové snaží o vytvoření nárazníkové zóny.

Několik ukrajinských vojenských představitelů podle ISW hlásilo 14. května, že se domnívají, že se situace v Charkovské oblasti pomalu stabilizuje – ukrajinští představitelé poznamenali, že ukrajinské síly začaly „čistit“ Vovčansk zacílením na viditelné ruské útočné skupiny v osadě. Několik ruských a ukrajinských zdrojů také uvedlo, že ruské síly používají novou taktiku – menší útočné skupiny ne více než 5 lidí, aby pronikly do ukrajinských pozic, než se sloučí s jinými malými útočnými skupinami, aby se spojily do větší úderné skupiny.

„Použití malých útočných skupin však může přispívat k vyšším ruským ztrátám živé síly a materiálu a zpomalovat celkové tempo ruské ofenzivy v tomto směru,“ uvedl ISW s tím, že náčelník generálního štábu Ukrajiny generálmajor Anatolij Barhylevič uvedl, že ruské síly ztratily v tomto směru za poslední den až 1740 vojáků, což by byla velmi vysoká míra ztrát.

Fotogalerie: - Telč malířky Doležalové

Podle americké zpravodajské stanice CNN bylo v úterý nejméně 21 civilistů, včetně dvou 12letých dívek a 8letého chlapce, zraněno při ruských útocích na město Charkov.

Z regionu bylo evakuováno více než 7000 lidí. V sousedním regionu Sumy úředníci také nařídili „dobrovolnou evakuaci“ několika měst, kde podle vojenské správy přibylo útoků.

Ale analytici institutu mají za to, že se Rusové skutečně pokusí vytvořit nárazníkové pásmo před Bělgorodskou oblastí a někdy v budoucnu se pokusí o ovládnutí Charkova.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken uvedl, že Spojené státy mají zájem na bilaterální bezpečnostní dohodě s Ukrajinou během návštěvy Kyjeva 14. května. Blinken během projevu v Kyjevě uvedl, že více než 32 států NATO vyjednává o 10letých dvoustranných bezpečnostních závazcích s Ukrajinou. Ministr také zopakoval závazek USA podporovat vojenské a průmyslové úsilí Ukrajiny.

Fotogalerie: - Druhé čtení korespondenční volby

Část nedávno schválené americké pomoci je již na Ukrajině, ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zdůraznil, že jeho země potřebuje více systémů protivzdušné obrany. To uznal i německý kancléř Olaf Scholz, který vyzval evropské země, aby udělaly více pro pomoc Ukrajině v přístupu k těmto systémům.

Lídři EU schválili další pomoc: Lídři zemí Evropské unie schválili plán, který zajistí pravidelný tok plateb v rámci finančního balíčku EU Ukrajina ve výši až 54 miliard dolarů. Francouzský prezident Emmanuel Macron Zelenskému řekl, že Francie pošle Ukrajině další vojenskou pomoc „v nadcházejících dnech a týdnech“.

Estonsko prý sice zvažuje poslání vojáků na Ukrajinu, ale jen do týlových oblastí na pomoc napadené zemi tak, aby mohla poslat více svých vojáků přímo na frontu, ale z estonské strany také zaznělo, že tento krok rozhodně neučiní samo, ale jen pokud by k podobnému kroku sáhly i jiné členské státy NATO či EU.

Psali jsme: V Charkově rozkradli miliardy na obranu. Takto. Skandál z Ukrajiny, kde jde o hodně Ukrajinci od spojence dostali nepříjemný vzkaz Jen tak najednou odletěl na Ukrajinu? Zlé důvody, proč Blinken musel do Kyjeva Ruská ekonomika šlape. Možná až moc dobře

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.