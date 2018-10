Každé mimino chce víc mlíka, tak já chci přidat peníze. Upřímná chvilka Gazdíkova poslance při debatě o platech politiků

Pávkovi přijde logické, že každý zaměstnanec chce od svého zaměstnavatele přidat. „Každé mimino chce víc mléka, každý důchodce chce vyšší penze. Já tady stojím, možná jako jediný v sále, a říkám, ano, já chci přidat, protože ve všech ostatních oblastech jsme přidali a přidáváme dál,“ zdůraznil.

Vít Rakušan, první místopředseda STAN, následně upozornil, že jde o Pávkův individuální názor. „Rozhodně nejde o oficiální stanovisko klubu,“ sdělil serveru Novinky.cz.

Již od ledna by poslancům a senátorům měly vzrůst platy o dvacet procent, základní plat zákonodárce by tak činil 90 600 korun hrubého. Ve druhém čtení ve Sněmovně leží novela, která by skokový růst zbrzdila a zákonodárci by dostali přidáno „jen“ devět procent. O zbrzdění růstu platů usilují především Piráti a hnutí SPD Tomia Okamury.

V případě, že by poslanci nakonec zvedli ruku pro nižší růst o devět procent, dostávali by základní plat 83 900 korun, který bez funkčních příplatků berou pouze dvě desítky poslanců ze dvou set. K tomu pak každý zákonodárce pobírá paušální náhrady od 39 400 Kč do 53 500 Kč hrubého. Ty by se v případě razantního zvýšení platů zvedly na 47 100 až 63 900 korun hrubého.

autor: nab