Každý si vybere svoje čísla! usadil Babiš Kubala na ČT. A vydal apel národu

„Ale tak my vyzýváme lidi už dávno, aby nosili roušky, aby dodržovali vzdálenosti, aby dodržovali hygienu,“ začal se bránit Babiš. A jedním dechem konstatoval, že situaci nepovažuje za vážnou. „Já tu situaci nepovažuju za vážnou. My sledujeme hlavně počet lidí v nemocnicích. A z hlediska úmrtnosti na milion obyvatel stále patříme mezi nejlepší země Evropy. My jsme do určité míry obětí úspěchu těch zemí, které byly v té první skupině a které brzy otvíraly, jako Izrael nebo Singapur. Možná už jste zapomněli, jak na nás všichni tlačili, abychom se už otevřeli, abychom se vrátili do normálu a to jsme se taky snažili,“ zdůraznil Babiš.

Kubal do kontrastu k premiérovým slovům postavil několik čísel. Připomněl, že za týden přibylo na 3 tisíce nových případů a v nemocnicích je hospitalizováno v těžkém stavu čtyřikrát víc lidí než před měsícem. „Za měsíc 51 mrtvých, když jste mluvil o obětech,“ podotkl Kubal. „A jenom připomínám, že všechna tato čísla stále rostou,“ doplnil ještě.

„Pane redaktore, každý si vybereme svoje čísla. Já tady mám čísla ohledně smrtnosti a jsme šestá nejlepší země v Evropě. A můžeme se bavit, kolik lidí bylo v březnu a v dubnu v nemocnicích. Vy jste říkal ty násobky, tak já říkám, že to bylo téměř o polovinu méně, teď,“ oponoval Babiš.

Zdůraznil však také, že vláda nespí.

„My jsme udělali opatření. My vyzýváme lidi, aby konečně ten vir začali brát vážně. Někteří z nás to zpochybňují. Ještě nedávno všichni venku křičeli na druhého člověka, když neměl roušku, aby ji nosil. Teď, když jsem byl v sobotu v obchodě, tak jsem byl jediný, kdo měl respirátor a lidi si na mě pomalu ukazovali, jako na někoho, kdo je divnej,“ rozčílil se Babiš nad chováním svých spoluobčanů.

„Byl to váš ministr zdravotnictví (Adam Vojtěch za hnutí ANO), který v květnu prohlašoval, že epidemie je poražená,“ připomněl v tu chvíli Kubal. Chtěl vědět, jak Babiš situaci odhaduje do budoucna.

„Ale já nemám žádné odhady. My samozřejmě sledujeme tu situaci. Znovu opakuju, podle hospitalizovaných. Já každý den volám paní primářce (Haně) Roháčové na Bulovku (z Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí z Nemocnice na Bulovce), to je ta nemocnice, která měla nejvíc pacienů. To je pro mě ten hlavní indikátor. Nejvíc nakažených máme v Praze. A je potřeba se podívat i na tu strukturu. Dneska 40 procent těch nakažených jsou lidé ve věku 20 až 40 let. Taky se změnila skupina ohrožených lidí. Už to není, že jenom ti starší, ale jsou to hlavně nemocní ve věku 50 až 60. Takže všechno má nějaký vývoj. Ten vir má nějaký vývoj. A v mediálním prostoru máme plno nějakých odborníků, kteří na to mají diametrálně odlišné názory. Takže my jsme přece jasně řekli, že už nebudeme dělat opatření ekonomického charakteru. My si to už nemůžeme dovolit,“ pravil Babiš

Podle premiéra všechno funguje. Lidé s virem se trasují a prý není třeba panikařit. „71 počítačů dostala Praha, takže všechno se to řeší a já myslím, že není potřeba vyvolávat nějakou paniku. Je potřeba hlavně být odpovědný vůči ostatním. Tady je generační solidarita. Mladá generace by měla vyjádřit solidaritu se starší generací nebo s těmi nemocnými už tím, že respektuje nošení roušek,“ zdůraznil na závěr svého vstupu Babiš.

