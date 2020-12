Kde to, k*rva, jsme? Hřebejk se dopálil, může za to Blatného káva

Režisér Jan Hřebejk už se opravdu nakrknul na ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). „Kde to jsme a co je to za opatření, kurva?“ Někomu chutná kafe z kelímku – a někomu chutná moc.

Na počátku byl tweet serveru Aktuálně.cz, který přinesl citát ministra zdravotnictví Jana Blatného, jenž se v něm pokoušel vysvětlit, proč si nebudeme moci koupit kávu ani čaj do kelímku. Výsledek? Režisér Hřebejk rozpálený do běla! Blatný k opatření řekl: „Není to omyl. Cílem je, abychom nechodili po vánočních trzích a po ulicích s kelímky a jídlem.“

Proč už si nebudete moci koupit ani kávu nebo čaj s sebou? Vysvětluje ministr zdravotnictví.



Více na https://t.co/ECRPom8b3i. pic.twitter.com/6DiWDdgua5 — Aktuálně.cz (@Aktualnecz) December 11, 2020

A přiletěl granát: „Co je, kurva, JAKÉMUKOLI ministrovi zdravotnictví do toho, jestli bude někdo na ulici pít kávu z kelímku? Kde to jsme? Co je to za opatření?“ ptá se rozzuřeně režisér.

„To je přeci jen buzerace lidí někým, komu zachutnala moc. Chystejte vakcinaci, chraňte zdravotníky, seniory a učitele, vy kreténi!!“ doporučil politikům Hřebejk a pregnantně tak jistě vyjádřil pocity mnoha lidí, kterým se už dnes zdá, že vláda bude brzy regulovat i jejich vyměšování.

Co je, kurva, JAKÉMUKOLI ministrovi zdravotnictví do toho, jestli bude někdo na ulici pít kávu z kelímku? Kde to jsme? Co je to za opatření? To je přeci jen buzerace lidí někým, komu zachutnala moc. Chystejte vakcinaci, chraňte zdravotníky, seniory a učitele, vy kreténi!! — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) December 11, 2020

