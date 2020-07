Kdo bude v karanténě o volbách, má smůlu. Jinak to podle Hamáčka nejde

reklama

Předpisy podle Hamáčka neumožňují, aby se lidé izolovaní kvůli nakažlivé nemoci dostavili do volební místnosti. „Nelze ani za nimi poslat urnu, protože by hrozilo nakažení volební komise. To není nic, co by si vymyslelo Ministerstvo vnitra, je to tady dlouhodobě, je to realita,“ sdělil novinářům.

Alternativním řešením není ani korespondenční hlasování, návrh zákona, který by to umožňoval opakovaně, ve Sněmovně navrhovala předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Korespondenční hlasování se do října stihnout nedá, navíc by to situaci nevyřešilo,“ podotkl Hamáček s tím, že na obálkách by podle něj mohl virus zůstat, což by s sebou přineslo například nutnost jejich dezinfekce.

Přesto ministr vnitra věří, že situace na podzim nebude tak dramatická, aby to nějak zásadně ovlivňovalo volby.

Psali jsme: Tomášek (Piráti): Bez otevřené zpětné vazby se nemůže nikdo, ani školy ne, zdravě rozvíjet Ústecká ČSSD žádá vedení strany o opětovné schválení upravené kandidátky pro krajské volby Brexit: Hádka Čechů o „czexit“. I na řezání žiletkou došlo Zruší se Piráti? Sami a dobrovolně? Už se o tom hlasuje, Bartoš žehlí u Novinek. Chtěl by jednorožce

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.