Kdo vyhrál, kdo prohrál. Zkušený pohled na demonstraci

Publicista a kameraman Tomáš Měšťan považuje včerejší demonstraci na Václavském náměstí za úspěšnou. „Úspěch slavil Jindřich Rajchl, který se stává ‚novou až skoro rockovou hvězdou‘ vlasteneckého hnutí. Umí zjevně oslovit dav a dav ho rád poslouchá. Co říkal, mělo hlavu a patu, i když si tím zjevně vysloužil definitivně složku na bisce. Otázkou je, jestli si všechna tato rizika a nejen rizika, ale i to, co vše je a bude potřeba, Rajchl uvědomuje, to ale ukáže až čas. Zatím má zjevně dobře našlápnuto i se svojí stranou PRO...,“ poznamenal mimo jiné Měšťan.

„ČR: Něco začíná... Někdo končí... Tož, včerejší demonstrace na ‚Václaváku‘ byla prostě a jednoduše úspěch... Bylo evidentní, že šlo o cca 100 tisíc lidí. Což evidentně zaskočilo všechny, jak pořadatele (příjemně), tak mainstream a vládu (nepříjemně). Organizace byla profesionální, bylo vidět, že to organizátoři nedělají poprvé a mají už něco za sebou,“ uvedl Měšťan, jenž se v minulosti účastnil mimo jiné odporu proti migrační vlně.

Následně se rozepsal ke skladbě řečníků. „Možná jich bylo až zbytečně moc. Nicméně dobré byly výstupy odborníků k současné energetické krizi. To se pak těžko novinářům píše, že šlo o nějaké dezoláty. Výstup bývalého šéfa zpravodajství ČT Petra Bohuše měl pak o to větší cenu, protože je to profesionál, který ‚kavky‘ zná a vidí, kam se dnes mainstream žurnalistika dostala... Stejně jako projevy o energiích, cenách potravin atd... Dobré bylo, že se už moc nikdo nezabýval covidem, protože to lidi zbytečně rozděluje. Nemám nic proti tomu, když někdo mluví o bohu, ale nevím, jestli se to na demonstraci hodí, ale budiž, ublížit to snad nemůže...,“ napsal.

Co se týče politiků, bylo podle něj vidět, kdo ví, co a jak říkat a kdo ne. „Například Lubomír Volný promarnil svoji šanci na návrat a v podstatě se rozloučil. Jeho bolestínský projev v podstatě nikoho nezajímal. Svoji šanci prostě prošvihl. Styl, který vedl, už dnes zjevně není pro demonstranty zajímavý... Nakonec byl odejit a pár demonstrantů na něj i pískalo... Úspěch slavil Jindřich Rajchl, který se stává ‚novou až skoro rockovou hvězdou‘ vlasteneckého hnutí. Umí zjevně oslovit dav a dav ho rád poslouchá. Co říkal, mělo hlavu a patu, i když si tím zjevně vysloužil definitivně složku na bisce. Otázkou je, jestli si všechna tato rizika a nejen rizika, ale i to, co vše je a bude potřeba, Rajchl uvědomuje, to ale ukáže až čas. Zatím má zjevně dobře našlápnuto i se svojí stranou PRO...,“ uvedl se slovy, že ostatní byli v podstatě „v dobrém“ do počtu, až na Janu Zwyrtek Hamplovou, která přišla s dobrým sloganem: „Petře, národ se ti vzepře!“

„Novináři těžko mohli zatajit, že Václavák je plný, taky z toho neměli radost a byli překvapení. Není divu, v jejich světě se nic neděje a naše skvělá vláda a EU nás vedou do ráje... Vyjádření premiéra Fialy pak bylo skvělé... Skvělé v tom, že takto akorát nahrává demonstrantům a opozici... To, že je to prostě člověk, který nemá na premiérském postu co dělat, už vidí a vědí všichni... On se o něj Kuba s Blažkem postarají...,“ zmínil dále Měšťan.

A zaměřil se i na neúčast SPD. „Až na generála Blaška, který je v SPD spíš už jen trpěn, se nikdo na pódiu neobjevil. Je to rozhodnutí SPD a má na to právo. Otázkou je, jestli jim to pomůže, nebo ublíží, to se ukáže až u voleb. Nicméně Okamurovi by mohl ujet vlak... V sousedních a evropských zemích už také roste další opozice a původní opoziční strany ztrácejí voliče... Příkladem je Meloniová a její Bratři Itálie vs. Salvini a Lega, kdy Meloniová zjevně vyhraje italské předčasné volby, protože jediná zůstala v opozici, když šel Salvini do vlády s globalisty...,“ zmínil.

„Co dál? Požadavky vyhlášené na konec měly hlavu a patu a jsou naprosto legitimní. Je teď na organizátorech, jak celou věc dál uchopí, ale s přicházejícím podzimem je jasné, že bude problémů přibývat a s tím i dalších nespokojených demonstrantů...,“ řekl.

„Je teď naprosto zásadní, aby se tento vzdor odrazil i v podzimních volbách a podařilo se protlačit někoho z kandidátů opozice na radnice a do Senátu. Osobně jsem spíše pro politická řešení, ale je zjevné, že systém zcela selhává. Proto mají takovéto demonstrace opodstatnění. Je teď na voličích, jestli si to uvědomují. Těch 100 tisíc lidí má rodiny a příbuzné a tak se to postupně nabaluje, takže jich ve finále může být i milion hlasů i více. Těch, co posledně ve sněmovních volbách propadlo... Jisté je, že nás čeká horký podzim a studená zima... Kdo to politicky využije a správně uchopí, má šance na to, aby mohl za čas tuto zemi spravovat... A ten čas se blíží...,“ zakončil.

