Kdo zařídil, že klienti H-Systemu půjdou pod most? Svědectví Zemanova přítele a kolegyně mrtvého novináře

24.07.2018 17:26

Konkurzní správce majetku společnosti H-System Josef Monsport se obrátil na Nejvyšší soud a žádal, aby klienti zkrachovalého H-Systému přišli o střechu nad hlavou. Soud vyhověl. Novinářka Pavla Holcová, která spolupracovala se zavražděným slovenským novinářem Jánem Kuciakem, se na serveru Investigace.cz podívala na to, co všechno má Monsport za sebou. Raději se podívejte sami, co zjistila. Do dění kolem kauzy H-System se hodlá zapojit i prezident Miloš Zeman.