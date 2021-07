Kdyby něco přišlo z EU... Hraba na ČT vysvětloval ústavní změnu

reklama

Právo bránit sebe i jiné se zbraní za zákonných podmínek v Česku na základě rozhodnutí Senátu doplní Listinu základních práv a svobod. Novela má podle předkladatelů pomoci čelit odzbrojovacím tendencím v EU.

Ústava nově zakotvuje právo se bránit se zbraní. Podle senátora se jedná o obranu do budoucna, aby zůstala právní úprava nutné obrany taková, jaká je, uvedl senátor v Interview ČT24. Pokud to bude ukotvené v ústavě, evropské sekundární právo pak naráží na ústavní právo členského státu. „A to je hlavně důvod, proč je to v ústavě,“ varoval a dodal, že nová práva jako taková nepřináší, ale blokuje to, aby občané o ta svá práva přišli. To je podle něj snad ještě důležitější.

Někteří kritici z řad Pirátů či KDU-ČSL poukazují na zbytečnost novely. Hraba připomněl, že to není zbytečná právní úprava. „Český stát by mohl uspět v eventuálním sporu s Evropskou unií, pokud by byl nucen omezovat možnost svých občanů se bránit,“ argumentoval a zároveň negoval, že by to podnítilo občany České republiky zájem o zbraně. Splnit podmínky pro držení palných zbraní je velmi složitý, dodal. Kdo se bude moci bránit se zbraní v ruce, v tom se zatím podle jeho slov nic nemění. „Můžete se v mezích nutné obrany bránit,“ pokračoval.

Kromě nutné obrany došlo také na téma schopnosti prezidenta republiky vykonávat úřad. Analýza podle něj obsahovala argumenty, podle kterých se domnívají, že Miloš Zeman neovládá svoji vůli, že vykládá ústavu způsobem sobě vlastním, že vyzrazuje informace, které by vyzrazovat neměl. „Nic z toho není důkazem,“ uvedl s tím, že pokud by Senát takové opatření přijal, Zeman by mohl napadnout usnesení u Ústavního soudu, tak, aby senátoři předložili důkazy. „My nemůžeme přijmout rozhodnutí, pokud ty důkazy a doklady nemáme,“ dodal a připomněl, že Zeman podle jeho názoru moc dobře ovládá svoji vůli, podle svých slov Miloš Zeman moc dobře ví, co říká a dělá. „Můžeme mít různý názor, co Miloš Zeman dělá, ale to nedokládá, že porušuje ústavu,“ dodal.

