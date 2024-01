Kdysi dávno, v jedné předaleké galaxii... DÍVČÍ VÁLKY. Miliardy svěřili aktivistce

reklama

Star Wars bude poprvé režírovat žena. Jedná se přitom o značku, která má stále hodnotu miliard dolarů, i po nepovedené třetí trilogii. „Z projektu jsem velmi nadšená, protože mám pocit, že to, co se chystáme vytvořit, je něco výjimečného," řekla držitelka dvou Oscarů Sharmeen Obaid-Chinoyová pro CNN. „Je rok 2024 a je nejvyšší čas, aby se přihlásila žena, která bude utvářet příběh v předaleké galaxii," prohlásila.

Ve středu večer v New Yorku na každoročním summitu Women in the World, kam byla Chinoyová přizvaná spolu s Meryl Streepovou a Avou DuVernayovou, prohlásila, že ji „baví zneklidňovat muže“, kteří sledují její filmy.

„Je důležité se podívat mužům do očí a říct: Jsem tu a chci, abyste mě uznávali. Uznejte, že pracuji na tom, přinést (do umění) něco, co vás zneklidňuje a mělo by vás to zneklidňovat!“ prohlásila Chinoyová s tím, že muži musí změnit svůj postoj.

„Teprve když je vám to nepříjemné a musíte vést obtížné rozhovory, podíváte se třeba na sebe do zrcadla a ten odraz se vám nebude líbit,“ vysvětlila s tím, že poté se muži teprve mohou pozastavit nad tím, že je něco špatně se způsobem, kterým přemýšlejí.

Americký konzervativní politický komentátor Matt Walsh, který útržek z rozhovoru sdílel na sociální síti X, poznamenal, že nový film Star Wars bude vůbec největším Disney propadákem: „Tento film je předurčen k tomu, aby se stal největším propadákem společnosti Disney.“

Here’s the feminist director of the next Star Wars film saying that her goal is to “make men uncomfortable.”

This movie is destined to be Disney’s biggest flop yet. pic.twitter.com/KaihbiA7Oj — Matt Walsh (@MattWalshBlog) January 3, 2024

