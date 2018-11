Když Češi odejdou z EU, zvolí zlo, napsal spisovatel a udeřil na Klause

Spisovatel a nakladatel Martin Vopěnka se domnívá, že po případném vystoupení Česka z EU by vzniklo vakuum, v němž by nová ideologie, postavená na právu zvolit zlo, dostala zelenou. Píše to ve svém komentáři pro Lidové noviny.

„Václav Nácek se rád trefuje do aktivistů. Ačkoliv sám zdůrazňuje, že je demokrat. Každý má právo na svůj názor. Klidně si v přítmí svého domova myslete, že Zemi hrozí ekologická katastrofa. Ale nechoďte s tím na veřejnost. A už vůbec ne do veřejnoprávní televize do dětských zpráviček. Nechte děti bez názoru. A já dodávám: aby je posléze mohl svou rétorikou oblbnout Václav Nácek. S tatínkem má totiž společné to, že popírá vědecké poznání,“ začal svůj komentář Vopěnka strefováním do otce i syna Klausových.

Vopěnka následně dodal, že není pravdoláskař, jenž by se považoval za majitele pravdy, ani si neidealizuje západní demokracii.

„Moderní doba opravdu přináší mnoho absurdního. O migraci si myslím tolik, že máme být milosrdní, ale ne blbí. Nemáme se nechat dohnat k nelidským postojům, ale nemáme ani slepě pomáhat na úkor své vlastní kultury. A myslím si, že civilizace, která tleská nesmyslnému prznění vlastního proroka na divadle, je velmi slabá a zmatená,“ dodal Vopěnka.

„Říct, že většina Romů je na dávkách, pokud se to zakládá na pravdě, je také v pořádku. Tady se ale už dostávám k něčemu velmi podstatnému: důležité je, jak to řeknu. Tak například: To, že se Romům nechce pracovat, můžeme chápat jako celkem sympatickou vlastnost. Komu z nás se opravdu chce? Může to být řečeno přátelsky a s respektem. Anebo to může být řečeno tak, že to zasévá nenávist. Tak třeba: ‚Divíte se, česká zdravotní sestřičko, že máte nízký plat? No to se nedivte, když tolik Romů je na dávkách‘,“ poznamenal Vopěnka a uvedl, že tento formulační rámec používá právě Václav Nácek. A podle jeho slov se také Nácek lísá k lidu.

„Uvedu příklad, i když nadsazený: Představte si, že Pepa z hospody prohlásí, že Země je plochá. V obci ovšem žije učitel, amatérský astronom, a ten tvrdí, že Země je kulatá. Začne hospodu přesvědčovat argumenty ze svého oboru. Proč? Protože je elitář. Václav Nácek vysvětlí Pepovi, že má samozřejmě právo na názor a učitel nemá právo se nad něj vyvyšovat. Časem Pepové usoudí, že učitel astronom by mohl svým elitářským postojem ovlivnit děti ve škole. Ať raději neučí. A ještě lépe, když se odstěhuje. Komu se to nelíbí, je samozřejmě také elitář. Protože Pepů je třeba si vážit. V demokracii se neuvažuje, v demokracii se hlasuje. A Pepové vyhráli. Takže jsou v právu,“ podotkl Vopěnka s tím, že Václav Nácek umí jít svým Pepům naproti.



„Zatím je to všechno jen v latentní podobě. Ale můj židovský instinkt mne varuje. I Václav Nácek ví, že zatím mnoho nezmůže. Potřeboval by, abychom opustili Evropskou unii. Ve vakuu, které by tu pak vzniklo mezi Západem a Východem, to by se to Pepům nabízela nová ideologie. Postavená paradoxně na právu zvolit zlo. Nikdo přece nemá právo zpochybnit zlo, když je zvolené demokraticky. K tomu, aby se to podařilo, je třeba odnaučit lid pokoře. Nenaslouchejte v pokoře učencům, naslouchejte sami sobě,“ uzavřel Vopěnka.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef