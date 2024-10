Když SPOLU prohrajete, odstoupíte? Nepříjemná otázka od Jana Zahradila

Jan Zahradil přijal fakt, že koalice Spolu pokračuje. Ale zároveň dodal, že je třeba, aby zaznělo, co bude následovat, když u voleb selže. „Současné vedení ODS dle očekávání vsadilo celou svou politickou budoucnost na další úspěch koalice Spolu v r. 2025. To je koneckonců fér. Zbývá dodat, co se bude dít dál, pokud se úspěch nedostaví,“ napsal na facebooku Zahradil.

A ptá se, zda vedení ODS uvolní místo pro předčasnou volbu nových lídrů, nebo zda bude volbu protahovat až do řádného termínu v roce 2026. „Uvolní současné vedení své funkce nebo to bude protahovat až do řádného Kongresu v roce 2026?“ ptá se Zahradil.

Ing. Jan Zahradil ODS

Řekněme NE evropské federaci!

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Bude nynější vedení ODS v případě prohry lpět na koaličním formátu? „Dá šanci jinému politickému řešení mimo koalici Spolu, nebo je bude blokovat a zažene ODS automaticky do opozice?“ ptá se dál Zahradil.

Podle něho by měla přijít odpověď už teď, nikoliv až po prohře. „Odpovědi na tyto otázky by měly padnout ještě před volbami,“ míní Zahradil.

A zmiňuje i pravděpodobný scénář předvolební kampaně koalice Spolu. Ten koalice naznačuje již nyní. „Další věc, které se obávám: tón volební kampaně. Lze odhadnout, že nepůjde ani tak o návrhy věcných řešení, jako o vyvolávání strachu, paniky a hysterie z možného nástupu ‚protistátních‘, ‚antisystémových‘, ‚proruských‘ atd. sil,“ odhaduje předvolební strategii koalice bývalý europoslanec za ODS.

A upozorňuje, že neví, jak jinak nazvat populismus, než právě takto. „Líčit opozici jako nepřátele státu znamená pád na pomyslné politické dno. Jestli je něco populismus, tak toto,“ poznamenal Jan Zahradil.

V diskusi byl pak Zahradil konfrontován s otázkou, co dělá on osobně pro to, aby ODS volby vyhrála. „Nebudu především kandidovat za koalici Spolu. A nemyslím si, že její pokračování je pro ODS pozitivní a přínosné. Ještě vyčkám na volební program. Pak uvidím. Bianco šek dopředu nevystavuji,“ odpověděl Zahradil.