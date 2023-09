Když jste ho našli, tak nám ho dejte. Polsko žádá 98letého esesáka, ale má to háček

reklama

Jeden z polských ministrů tento týden podnikl kroky k možnému vydání Jaroslava Hunky, 98letého ukrajinského veterána z jednotky Waffen-SS, který sklidil potlesk během návštěvy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v kanadském parlamentu.

Veterán SS byl v kanadském parlamentu na pozvání Anthonyho Roty, předsedy dolní sněmovny. Ten pozval minulý týden Hunku, který patřil do jeho legislativního obvodu Ontario, na společné zasedání parlamentu.

„Tam nazval Hunku ‚ukrajinským hrdinou‘ a ‚kanadským hrdinou‘, což vyvolalo bouřlivé ovace davu a zdviženou pěst Zelenského,“ píše Washington post (WP) s tím, že tamní židovské organizace ale později uvedly, že Hunka sloužil u 14. divize Waffen Grenadier, jednotky Waffen-SS složené z etnických Ukrajinců.

Waffen-SS byla podle WP nacistická polovojenská síla tvořená klíčovým organizátorem holokaustu Heinrichem Himmlerem.

Ministrem, který udělal první krok k vydání nacistického zločince do Polska, byl podle všeho Przemysław Czarnek. Ten má v polské vládě na starosti vzdělávání, resp. školství.

Na sociální síť X totiž vložil příspěvek, ve kterém informuje o tom, že s ohledem na skandální události v kanadském parlamentu, které zahrnovaly vyznamenání člena zločinecké nacistické formace SS Galizien za přítomnosti prezidenta Zelenského, podnikl kroky k možnému vydání tohoto muže do Polska.

Wobec skandalicznych wydarzeń w kanadyjskim parlamencie polegających na uhonorowaniu w obecności także prezydenta Zełenskiego członka zbrodniczej, hitlerowskiej formacji SS Galizien, podjąłem kroki w kierunku ewentualnej ekstradycji tego człowieka do Polski.…

Situace s vydáním Hunky ale nemusí být v budoucnu vůbec jednoduchá. Kanada nemá s Polskem smlouvu o vydávání, což by mohlo žádost zkomplikovat – stejně jako Hunkův věk, uvedla k tomu kanadská televizní společnost CBC (Canadian Broadcasting Corp.).

Podle ní se k situaci vyjádřil i kanadský generální prokurátor Arif Virani, který uvedl, že ho polská vláda ohledně žádosti o vydání zatím nekontaktovala a že „komentování raných fází procesu vydávání není vhodné“.

„Proces vydávání je citlivá záležitost, která se nakonec dostane na můj stůl ke konečnému rozhodnutí, proto to nemohu komentovat, dokud se skutečně neobjeví na mém stole, protože by to ohrozilo vyšetřování.“

Podle Roberta Currie, profesora práva na Dalhousie University a odborníka na extradiční právo, Kanada nemá s Polskem formální dohodu o vydávání.

„To ale nebrání vydání. Jen to znamená více úkonů a papírování mezi oběma vládami,“ řekl CBC, ale zároveň dodal, že součástí žádosti musejí být z polské strany důkazy, že Hunka spáchal zločin, který by Kanada uznala. Tedy že by Hunka nemohl být vydán jen na základě svého členství v nacistické formaci SS Galizien.

Mezi další komplikace u vydání v Hunkově případě patří podle právníka jeho pokročilý věk a otázka, zda je způsobilý stanout před soudem.

„Hunka by také mohl jakékoli vydání napadnout u soudu, proces může trvat roky,“ uzavřel Robert Currie a naznačil, že vydání 98letého veterána SS se v současné situaci jeví velmi nepravděpodobné.

