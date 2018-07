Když nás nechtějí vzít do EU a NATO, tak chceme do Visegrádské čtyřky, ozvalo se z Ukrajiny

Před několika lety začala dávat Ukrajina najevo, že by se ráda připojila jak k Evropské unii, tak k NATO. Nic z toho se prozatím nenaplnilo, ale Ukrajina zveřejnila nový cíl. Ráda by se stala členem Visegrádské čtyřky a změnila ji ve Visegrádskou pětku.

Ukrajinská agentura Unian oznámila, že Ukrajina by se ráda připojila k Visegrádské čtyřce. Pro české čtenáře tuto zprávu přeložil časopis Argument. V4 by se teoreticky mohla rozšířit už příští rok. Ukrajina si hodně slibuje od slovenského předsednictví této skupiny v příštím roce. Slovensko s Ukrajinou přímo sousedí a mohlo by mít pochopení pro vládu Kyjeva.

Jenže vztahy V4 a Ukrajiny nejsou právě ideální. „Kvůli politice maďarského premiéra Viktora Orbána vůči maďarské menšině na Ukrajině a také kvůli kritice Euromajdanu z úst českého prezidenta Miloše Zemana,“ píše server.

Navzdory těmto neshodám ale Ukrajina hledí na země V4 jako na vzor zemí, které prošly nezbytnými reformami a po pádu komunistů se na rozdíl od Ukrajiny posunuly o notný kus dopředu. „Slovensko už oznámilo, že v rámci svého předsednictví obnoví tradici čtyř sektorálních kulatých stolů ‚V4 Road Show‘, které se mají věnovat reformám na Ukrajině.

autor: mp