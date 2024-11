Konflikt na Ukrajině trvá již 992 dní a Donald Trump slíbil, že tuto situaci rychle ukončí, pokud bude zvolen prezidentem USA. Prezidentem se skutečně stal a ukázalo se, že jedním z plánů jeho poradců je konflikt na Ukrajině zmrazit, ponechat Rusům ta území, která Ukrajincům vzali a vytvořit něco jako demilitarizovanou zónu, nad kterou mají bdít vojáci ze států EU a z Velké Británie.

„Jediná demilitarizovaná zóna, která je přípustná!“ napsal k mapě.

Někdejší ukrajinský důstojník, který na sociálních sítích vystupuje pod jménem Tatarigami, přes všechnu kritiku, kterou v minulosti vyslovil na adresu ukrajinské armády, naznačoval, že na ruského prezidenta Vladimira Putina je třeba vyvíjet tlak.

„Když Rusko v roce 1996 podepsalo s Čečenskem Chasavjurtskou dohodu, uznalo porážku a stáhlo se, čímž se Čečensko stalo de facto nezávislým státem. Pamatujte si, že když Rusové tvrdí, že Putin potřebuje ‚zachovat si tvář‘, aby zabránil kolapsu Ruska, je to součást příručky KGB,“ napsal Tatarigami.

Jedním dechem dodal, že pokud k tomu Rusové dostanou sebemenší příležitost, zaútočí na Ukrajinu znovu. Vycházel přitom z čečenské zkušenosti, kde byla podepsána mírová dohoda, ve které se Čečensku dostalo relativní nezávislosti, ale netrvalo dlouho a Rusové se do Čečenska s puškami a granáty vrátili.

„Přeskupili se, znovu vyzbrojili a zahájili další invazi, tentokrát s mnohem větším úspěchem,“ popsal Tatarigami čečenskou zkušenost s Rusy. „Proto by každá mírová dohoda měla zahrnovat bezpečnostní záruky pro Ukrajinu s obrannou doložkou, podpořenou silným odstrašováním, jako je zahraniční vojenská přítomnost,“ podotkl někdejší ukrajinský důstojník.

