Když ten Klaus si o to říká... Michal Viewegh popsal, proč exprezident ano, a Babiš ne

Spisovatel Michal Viewegh zavítal k Barboře Tachecí do Českého rozhlasu a vysvětlil, proč byl tak kritický k Václavu Klausovi, zatímco ke stávajícímu premiérovi Andreji Babišovi (ANO) se staví na první pohled smířlivěji.

„Já jsem psal sloupky do Lidových novin, fejetony, takže jsem měl ten prostor. Teď vlastně mám jenom Facebook, kde tu a tam něco napíšu. Ale ono to ani tak není o mých politických preferencích, jako jestli mě k tomu tématu napadne něco vtipného. Nechci se opakovat a říkat takové ty běžné invektivy proti Babišovi, Václav Klaus je vděčný zdroj inspirace, musím říct. Jeho výroky s nenapodobitelnou logikou, se kterou je vysvětluje, tam si o to samozřejmě říká,“ poznamenal Viewegh. Babiš ho zkrátka k ničemu podobnému neinspiruje. Přičítá to i jisté otupělosti z politiky. Možná je to tak, že za 30 let české demokratické politiky už jsme si zvykli na mnohé.

Barboře Tachecí prozradil, že ho pořád trápí krátkodobá paměť, a netají se faktem, že se mu rozpadla dvě manželství. Proto si do jisté míry připadá rozpadlý. „Neprožívám nejšťastnější léta svého života, to je asi poctivý přiznat,“ konstatoval.

„Já jsem byl v mnoha směrech schopný a dobrý manžel, v některých ne, ale dokud to fungovalo, dokud jsem byl výkonný spisovatel, výkonný otec rodiny, organizátor dovolených, nákupčí aut, velký sponzor, tak to fungovalo i s mými prohřešky. Ale když jsem se stal neschopným pacientem, tak moje prohřešky z minulosti začaly nabobtnávat. Ona opustila nemocného člověka, a to se nedělá,“ zlobil se.

Na druhé straně se i v době koronavirové snažil najít nějaké vzrušení a ve svých posledních denících popisuje jako velké dobrodružství cestu z domu ke kurýrovi, který mu dovezl hrnce.

