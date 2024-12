Keller: Čím vás Fialova vláda ovládá. A jde jí to

Anketa Jak hodnotíte opatření, která v době nejhoršího covidu přijímala vláda České republiky? Přehnaná 60% Přiměřená 38% Nedostatečná 2% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 4901 lidí

velké množství různých definic moci. Jedna z nejstručnějších a dost možná nejvíce trefných říká, že moc má ten, kdo je schopen určovat druhým, v jak velké nejistotě budou žít. Možná se mýlí ti, kdo kritizují Fialovu vládu za neschopnost. Tato vláda každým svým krokem dokazuje, že vládnout umí. Už třetím rokem je schopna udržovat v hluboké nejistotě snad úplně všechny.

Všeobecná nejistota vládne ohledně jejích volebních slibů. Myslela aspoň jeden jediný z nich vážně? Určitě se to netýkalo slibu, že „zabrzdí nesmyslné rozhazování peněz daňových poplatníků, nalezne úspory a stanoví dlouhodobé směřování veřejných financí a v co nejkratší možné době zajistí rozumné hospodaření státu“. Netýkalo se to zaručeně ani slibu, že provede penzijní reformu, jež „bude postavena na celospolečenském konsenzu, který zajistí dlouhodobou perspektivu“. Zajisté se to netýkalo ani slov ohledně bytové otázky, konkrétně jejího slibu, že „přinese řešení, která pomohou jak vlastnickému, tak nájemnímu bydlení včetně sociálního bydlení“ a že za tímto účelem zajistí „zásadní zrychlení stavebního řízení“. Z voličů si současná vláda vystřelila i závazkem, že „prosadí zlepšení politické kultury a do vedoucích pozic vybere poctivé, kompetentní a důvěryhodné osobnosti, které budou hájit zájmy ČR“.

Když dnešní premiér rozvláčně deklamoval, v čem všem se můžeme na jeho vládu a na něj osobně spolehnout, klidně mohl svůj proslov zkrátit. Stačilo říct: Můžete se spolehnout na to, že se budete všichni zatraceně divit.

Nejistota a rozpaky panují také ohledně toho, nakolik je současná vláda pravicová, anebo levicová. Aby byla pravicová, musela by se spoléhat více na trh než na nařízení z Bruselu. Musela by dávat ekonomice přednost před politickými direktivami. Aby byla levicová, nesměla by snížit tak drasticky životní úroveň obyvatelstva, jak to během tří let předvedla. Nesměla by tak okatě upřednostňovat vojenské výdaje před výdaji do zdravotnictví, školství a sociální oblasti.

Nejistota, kam se člověk podívá. Kdo může vědět, proč vlastně vláda tak usilovně propaguje Green Deal? Věří snad tomu, že opatření prosazovaná ekologickými diletanty mohou skutečně nějak ovlivnit vývoj klimatu na planetě? Anebo jen plní to, co se po ní chce a na čem jí nijak zvlášť nezáleží? Či snad čeká nějaký výraz uznání od firem, kterým Green Deal umožní odstranit konkurenci?

Povahu nejistoty ohledně migračního paktu podepsaného ministrem vnitra můžeme vyjádřit mnohem jednodušeji. Uvědomují si tito lidé, co vlastně podepsali a k čemu nás všechny bez ohledu na náš souhlas zavázali?

Nejnověji přibyla nejistota ohledně toho, zda pan premiér nejdříve věci promýšlí a pak teprve mluví, anebo zvolil strategii opačnou. Netýká se to zdaleka jen jeho ujištění, že v případě znovuzvolení zařídí, aby se české platy vyrovnaly těm německým. Na jeho obhajobu lze snad uvést jedině to, že mohl třeba taky slibovat, že německé platy dvojnásobně či raději trojnásobně překročíme. Vždyť ani takové prohlášení by mu evidentně nedělalo nejmenší problém a mohl se ještě více radovat z toho, že rozproudil diskusi.

Můžeme jen doufat, že dalších nejistot nás už tato vláda ušetří. A zároveň se strachovat, aby nám za necelý rok nepřinesla ještě jednu. Nejistotu ohledně toho, nakolik přesně se podařilo spočítat hlasy našich krajanů v korespondenčních volbách.