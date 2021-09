Klaus: EU? Zní jen „kritika v mezích zákona“. Znevažování minulosti podrývá stát

reklama

„Volby o něčem jistě budou, o tom není sebemenší spor. Jde o to, jestli budou o něčem podstatném a my v knize vyjadřujeme obavu, že o ničem podstatném nebudou. Podstatnost těchto voleb není to, kdo bude sedět na jaké židli. Podstatnost je v tom, že se nacházíme na zásadní dějinné křižovatce a trošku viníme politické strany, že to buď nevidí, nebo se tomu záměrně vyhýbají. Voliči by to měli vyžadovat,” konstatoval v úvodu tiskové konference bývalý prezident.

Není mu prý lhostejné, že probíhá kvalitativní změna celého západního světa. „Nechceme tomu nečinně přihlížet. Odmítáme trivializaci voleb na témata jako Antibabiš nebo podněcování strachu z Ruska a Číny, to považujeme za témata zástupná a v podstatě falešná. Od dalších komentátorů se tímto textem lišíme tím, že od říjnových voleb žádnou zásadní změnu nečekáme. Přáli bychom si aspoň to, abychom probudili veřejnost k uvědomění, že jde o zásadní věci, které přesahují naši každodennost. Volby byly šancí toto nastolit a my máme strach, že když to promarníme, zůstaneme jen pasivními účastníky probíhajících procesů,” pronesl bývalý prezident.

„Tato knížka, jak mi řekl jeden dobrý přítel profesor medicíny, není kuchařkou koho volit. Jestli někdo očekává takto triviální návod, nenajde ho tam. Tato knížka je podkladem k přemýšlení každému, kdo se chce voleb zúčastnit,” uvedl Václav Klaus.

Ředitel Institutu Václava Klause a někdejší kancléř Jiří Weigl shrnul další obsah knihy s tím, že jde o dílo institutu, do kterého kromě exprezidenta a jeho samotného přispěl také Ladislav Jakl, Ivo Strejček a Filip Šebesta.

Výtah z nové Klausovy knihy: Klaus: Volby o ničem. AntiBabiš, Rusko, Čína? Probuďme se, jinak už nic nezměníme

Weigl zdůraznil vyprázdněnost současné politiky, kdy místo klasických politických stran vidíme jen nabídku politických projektů, kde místo ideí a programů vítězí marketing a mediální manipulace.

„K sepsání knihy nás vyprovokoval svým publikovaným článkem kolega Ladislav Jakl, který se ptal, jestli tyto volby o něčem budou. Ve svém textu to precizuje a říká, o čem volby určitě nebudou. Klade si také provokativní otázku, jestli je vůbec poptávka a voliči něco takového chtějí? Klíčovým tématem, které se týká budoucnosti naší země a bohužel se netýká těchto voleb, je vývoj v Evropské unii. To všechny nechává klidným a všichni bohužel chtějí totéž. Pokud bude evropská integrace pokračovat jak pokračuje, krom stran na okraji politického spektra to nikoho nezajímá,” uvedl Weigl.

Václav Klaus během následných otázek novinářů reagoval, jak se dívá na problematiku, že vládnoucí politické strany se snaží před volbami přidávat peníze svým voličským skupinám, které si ale už neuvědomí, že si to stát musí vzít zpět zvyšováním daní.

„Nejsme si tak úplně jisti, že jednotlivé skupiny voličů dostávají víc, nebo hrozí, že dostanou více. Naopak zásadním způsobem varujeme, že se zde rozbíhá naprostý chaos veřejných financí a ten nemůže nevést k něčemu, jako výrazné inflaci, která se už začala projevovat. Pokud nominální hodnoty, které lidé dostávají, vydělíme cenovým indexem, zjistíme, že to nemá hodnotu plus, ale minus. To by si měli všichni uvědomit. Nevím, které politické strany to budou takto silně hrát. Pozor, jedno z velkých neštěstí covidu a covidismu je chaos veřejných financí a nevyhnutelná inflace. Potom začínají všechny nominální položky mít jiný význam,” odpověděla bývalá hlava státu.

Klaus odpovídal i na to, jakou cestu z uvedené dějinné křižovatky exprezident vidí, aby země nešla z jeho pohledu špatným směrem. „Není samozřejmě konec historie, konec dějin a není důvod myslet si, že všechno musí dopadnout zásadně špatně. Myslíme si ale, že k tomu, aby to mohlo dopadnout lépe, je potřeba, aby zásadní témata byla výslovně nastolena a volič měl šanci říci, že tohle ano, tohle ne. Proto je naše velká výtka kandidujícím stranám, že tato témata obcházejí," odpověděl.

„Základním tématem je EU. Někteří si sice dovolují jakousi „kritiku v mezích zákona”, ale všichni říkají a chtějí v podstatě totéž. Proti nepřetržitému prohlubování evropské integrace se nikdo kromě malých stran nebude vymezovat. Trápí nás covid a covidismus z toho plynoucí. Tady také nemyslíme, že se někdo odváží zásadním způsobem k tématu vystoupit. Všechny politické strany ví, že je to velmi citlivé a riskantní a snadno je každý napaden za cynismus a všichni budou téma obcházet. Takto bychom mohli pokračovat o dalších otázkách. Proto se my snažíme diskutovat o věcech, které považujeme za zásadní. Ať už evropské integrace, ekoagenda, která je ztělesněna tzv. zeleným dealem EU nebo to, jak zabránit zneužití covidu k oslabení svobody každého jednotlivce. Bojujeme také s degradací a znevažováním minulosti, což podrývá samotné základy našeho společenského systému a trápí nás také, co se děje v kvazigenderové politice. Nejsme si jisti, že některé významné strany si to vezmou jako významné heslo, ke kterému by se chtěly výrazně vymezit orbánovským způsobem,” dodal bývalý prezident Klaus a podotkl, že jeho institut bude k tématu v pondělí pořádat v Obecním domě seminář, kde se budou všichni autoři snažit téma vážně prodiskutovat.

