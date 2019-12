Klaus ml. a Petříček: Tvrdý souboj o syrské sirotky. Divadlo! Uklánění Bruselu. Padala silná slova

Česko by mohlo přijmout zhruba čtyřicet syrských nezletilých sirotků z řeckých táborů, zopakoval ministr zahraničí na úvod svůj názor. „Česká republika má víc jak deset milionů obyvatel a čtyřicet nezletilých uprchlíků by nás jistě neohrozilo,“ je přesvědčen Petříček a doplnil, že by to mohlo naopak vylepšit naši pozici u větších témat, u kterých nehodláme ustupovat, jako jsou kvóty. Anketa Bojíte se Číny? Bojím 6% Nebojím 94% hlasovalo: 7161 lidí

Václav Klaus mladší na to podotkl, že hlasoval proti tomuto přijetí stejně tak jako ČSSD. „Tam je asi nějaký rozpor mezi ministrem a jeho stranou. My se máme starat o české občany a české děti. Projíždím republiku dodávkou a viděl jsem ghetta, kde se děti narodí do chudoby, a tam také jejich život skončí,“ poukázal na to, o co by se naše země měla starat především.

„Tahle gesta nemám rád, jako učitel jsem neměl rád ani vybírání peněz na sirotky deset tisíc kilometrů daleko, ale že za školou bydlela babička, která neměla nikoho, kdo by jí nařezal dříví na zimu, to nikoho nezajímalo. Děti tu pochoduji, hovoří o klima, ale ve škole ani nezalejou kytky,“ podotkl Klaus mladší s tím, že člověk se má starat především o dobro ve své zemi, pak až dělat celoplanetární gesta.

Zdůraznil také, že nezletilí uprchlíci z řeckých táborů jsou syrské děti a syrská strana rozhodně nechce, aby se těchto čtyřiceti dětí ujala Česká republika, nebo jakákoli jiná země. „Syrská strana se chce o své děti starat. To je podobné, jako kdyby se chtěl po světové válce někdo ujmout lidických dětí v Argentině,“ uvedl Klaus, načež ministr Petříček začal kroutit nesouhlasně hlavou.

„Je tu také nebezpečí, že to bude salámová metoda. Řekne se, že jde o nezletilé děti, pak mají ještě bratra a tetičku a je to prolomení migračních kvót a dalších věcí, ke kterým jsme neustále nuceni,“ upozornil předseda hnutí Trikolóra.

Petříček mu dal za pravdu, že máme řadu důležitějších témat, která bychom měli řešit. Odmítá však Klausova slova o tom, že pomáháme cizím dětem na úkor těch našich. „Jsou tu české rodiny, které nabízejí svou pomoc. Je to občanská iniciativa, nevím, proč jim bránit v tom, aby pomohli čtyřiceti dětem. To nesouvisí s pomocí dětem bez domova,“ argumentoval ministr, podle kterého by šlo o dočasné řešení.

Poznamenal, že je třeba myslet na dobro těchto syrských sirotků, nechce je vracet do země, kde ještě neskončila válka. „Zdůrazňuji, jedná se o dobrovolný krok, není to žádné otevírání Pandořiny skříňky, jak nás tady pan poslanec straší. Pan poslanec neřekl jedinou cestu, jak řešit tento problém,“ zlobil se Petříček s tím, že i předseda ČSSD Jan Hamáček říká, že Česko by takový dobrovolný krok mohlo udělat.

Že by to nebylo otevírání Pandořiny skříňky? Já v tom Parlamentu sedím! Nejzuřivěji to hájí strany, které podporují migraci, jako Pirátská strana. Tento krok politické konotace má. My ale nejsme zodpovědní za celou planetu,“ konstatoval Klaus junior. „Já jsem v tuto chvíli připraven o tom s panem Hamáčkem dál jednat, míč je také na straně řeckých úřadů,“ sdělil Petříček.



Pak bude záležet na hnutí ANO, které má v Poslanecké sněmovně většinu, doplnil Klaus mladší, který znovu připomněl, že je zde jednoznačné stanovisko vydané syrskou ambasádou, že si nepřejí, aby děti byly deportovány do České republiky. „Nejsem expert, zda je to porušení mezinárodního práva, nebo ne. Je to ale vážná věc, kterou musíme zohlednit,“ je přesvědčen poslanec. Zmínil, že není válka v celé Sýrii, například v Damašku lidé chodí do školy, nakupují nebo sedí v restauracích.

„Válka v Sýrii rozhodně neskončila, konflikt není dořešen a není tam bezpečno,“ trval si na svém ministr Petříček. Do konce války je tak podle jeho slov potřeba těmto dětem poskytnout ochranu před případnou radikalizací v táborech nebo před sexuálním násilím a celkově válkou. Je prý jen nutné před případným přijetím těchto nezletilých prověřit jejich totožnost.

Následně Klaus mladší vybídl k tomu, aby se uprchlíkům pomáhalo v zemi jejich původu. V Sýrii bychom měli pomoct se stabilizací a rozvojem tamní ekonomiky. „Naše země by uživila sto tisíc takových lidí, ale otázkou je, jestli je to v jejím zájmu, protože se tito lidé často vydávají za mladší, než ve skutečnosti jsou, a často jsou také pachateli teroristických útoků,“ upozornil poslanec.

Přijetí dětských migrantů by podle Klause určitě nevylepšilo pozici Česka při dalším vyjednávání v rámci EU, jak se Petříček domnívá. „V žádné vyjednávací pozici vám nic nepomůže. To je posledních patnáct let pozice ČSSD, že se budeme hodně uctivě k Bruselu uklánět a nějak nám to pomůže vylepšit vyjednávací pozici. Váš premiér Sobotka toho byl vlajkonoš,“ řekl s tím, že nám to nevyjednalo nic a chovají se k nám pořád stejně. Demonstroval to například na směrnici o zbraních, kterou jsme prohráli u Evropského soudu.

Poté Petříček vytáhl oficiální statistiky, které ukazují, že z 5 500 nezletilých bez doprovodu je přibližně deset procent mladších 14 let. Je podle něj také potřeba řecká součinnost, aby se ověřil věk migrantů a další důležité atributy. „V tuto chvíli se čeká právě na reakci Řecka na dopis ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD).

„Vy ani nevíte, kolik těch dětí je, kolik jim je let. Zjišťovalo by se to nějak vizuálně. Tohle selektivní dobro nechápu. Staří lidé vám nevadí, kteří tou válkou trpí?“ podivoval se dál Klaus mladší s tím, že tohle není řešení. Znovu vybídl řešit pomoc Řecku tak, by se děti dostaly zpět domů do Sýrie.

„Když chce někdo páchat dobro, tak o tom nemluví. Jinak je to marketing, a ne dobro. Buď je to reklama, nebo je to dobro a je to mezi váma a pánem bohem,“ shrnul předseda hnutí Trikolóra, podle kterého to není nic jiného než kvóty. „Tohle jsou kvóty v bledě modrém, v jádru je to to stejné,“ kontroval Klaus.

Šéf diplomacie zdůraznil, že by se jednalo pouze o dobrovolný krok a nejsme ničím vázáni. „Dělali jsme takové dobrovolné kroky i v době, kdy váš otec byl premiér, přijímali jsme lidi, co utíkali před válkou na Balkáně,“ obrátil se na Klause mladšího.

Doplnil, že podle expertních vyhodnocení je muslimská komunita v Česku umírněná, dobře integrovaná a nepředstavuje bezpečnostní riziko. „Případní syrští sirotci z řeckých migračních táborů by tak u nás mohli vidět, že náboženství je privátní záležitost,“ věří ministr.

„Celé je to jen politické divadlo, které zahájila paní Šojdrová z KDU-ČSL. Pak si to tady přebral nějak ministr zahraničí. Celé je to o tom, že zvete lidi, snažíte se před Vánocemi říkat, že pár dětem by se mohlo pomoct... V Parlamentu za tím stojí síly, které se chtějí kvótám podrobit,“ varoval Klaus mladší.

Zhrozil se nad tím, že někteří čeští europoslanci dokonce hlasovali pro to, aby Česká republika bylo trestána za to, že odmítá kvóty. „Tak si nenalhávejme, že jsou tu síly, jejichž politické cíle jsou zcela opačné. Když je tu tak silný tlak, který ohrožuje bezpečnost v České republice, tak se nemůžete divit, že řada stran v Parlamentu říká, ať se do těchto věcí nemontujeme,“ doplnil poslanec.

Zprávu generální advokátky Soudního dvora Evropské unie o nezapojení se do systému v přerozdělování uprchlíků pak okomentoval Klaus slovy, že „tlak ze strany Bruselu na přijetí migračních kvót se zvyšuje“. V odmítání migračních kvót se s Petříčkem shodují. „Kvóty vnímáme jako krok, který může řadu lidí přimět k tomu, že do Evropy odejde,“ dodal ministr. Přesto se podle Klase mladšího Česko proti kvótám nestaví zdaleka tak důrazně jako Polsko nebo Maďarsko, s čímž Petříček nesouhlasil.

Předseda Trikolóry se rovněž kriticky vyjádřil k novému migračnímu plánu, který plánuje představit předsedkyně Evropské komise Ursula von den Leyenová. „Očekávám jen novou taktiku, jak migraci ještě posílit a nějakým způsobem protlačit do všech zemí, ať se jim to líbí, nebo nelíbí,“ uvedl Václav Klaus mladší.

