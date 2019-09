Klaus mladší nevylučuje povolební spolupráci s nikým

Příští rok na podzim se v Česku budou konat krajské a senátní volby, které ale pro Trikolóru nejsou prioritou. Senát toho podle Klause moc neovlivní a zároveň by hnutí bylo pro zrušení krajů. „Přijde nám, že je to zbytečná instituce, která užírá velkou část veřejného prostoru a je pod malou veřejnou kontrolou,“ poznamenal. Na druhou stranu ale řada členů nemá ambice zapojit se do centrálních voleb. Spíše chtějí působit v místě, kde žijí. „Tlak, abychom se tam nějakým způsobem etablovali, bude takový, že se tomu těžko bude dát vyhnout,“ dodal Klaus.

Podle srpnového průzkumu společnosti Kantar CZ, který v neděli zveřejnila Česká televize, si Trikolóra polepšila oproti červnu o půl procentního bodu. Získala by 3,5 procenta hlasů, což by jí ale na vstup do Sněmovny nestačilo. Hnutí má podle Klause k dispozici vlastní průzkum, který mu přisuzuje zhruba šest procent. „Ideální výsledek je tak 57 nebo 67 procent, pak bychom prosadili z našeho programu všechno a bylo by to výborné,“ řekl s nadsázkou Klaus.

Kampaň Trikolóry bude zejména osobní. „Budeme objíždět naší lehce komickou dodávkou republiku, setkávat se s lidmi, dávat jim nějaké další informace. To je strašně důležité, o tom to v jádru je. Řada dalších politických stran to nedělá, protože dílem jsou líné, dílem se bojí lidí, takže v tomhle je můžeme dohnat a nebude to tolik stát,“ uvedl.

Program hnutí chce ale propagovat i tím, že zástupci ve Sněmovně, tedy on a další bývalá poslankyně ODS Zuzana Majerová Zahradníková, budou do konce tohoto volebního období předkládat v dolní komoře návrhy zákonů, interpelovat a podobně.