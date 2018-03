Klub ANO v úterý projedná návrh na odvolání Ondráčka

Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa je to zásadní otázka i pro případnou podporu KSČM Babišově vládě. Vyjádřit se k věci chce až po schůzce s Babišem.

„Své stanovisko k této věci, která má zásadní vliv, sdělím po osobním jednání s panem předsedou Babišem,“ napsal v textové zprávě ČTK na dotaz, zda zvažovaný krok ANO nějak změní postoj KSČM k druhému Babišově kabinetu. Komunisté s ANO vyjednávají o zabudování svých programových priorit do vládního prohlášení s tím, že jsou ochotni druhou Babišovu vládu tolerovat.

Bývalý policista Ondráček, který se podílel na zásazích proti demonstrantům před listopadem 1989, byl do čela komise zvolen na třetí pokus minulý pátek a volba vzbudila kontroverze, jak kvůli jeho minulosti, tak pro jeho současný postoj k ní. Ondráček už dřív prohlásil, že působení u komunistické policie nelituje. Proti zvolení mají dnes večer protestovat lidé v 11 městech. Babiš v neděli na svém facebooku uvedl, že navrhne Ondráčkovo odvolání z čela komise.

Babiš, který je dnes s částí ministrů na návštěvě Zlínského kraje, odmítl na dotaz ČTK komentovat, zda jej už Filip oslovil s žádostí o setkání, jak o tom předseda KSČM psal na sociálních sítích. „My se určitě brzy potkáme, určitě to nebude v přímém přenosu v médiích,“ řekl dnes novinářům Babiš. Dodal, že klub ANO byl v daném případě rozpolcený, neví, jak úterní jednání dopadne, a nechce spekulovat.

Opoziční politici dnes premiéra v demisi kritizovali, že bez poslanců ANO by Ondráček nebyl zvolen, a Babiš tomu mohl lehce zabránit.

„Je pravda, že pokud bychom byli velice důrazní, asi by to tak nedopadlo. Na druhé straně je jasné, že to nebylo zvoleno jen našimi hlasy,“ uvedl dnes Babiš, který podle svých slov nyní vyzval Ondráčka, zda může zvážit omluvu. Babiš zdůraznil, že opakovaně vyzýval komunisty, aby navrhli jiného kandidáta. „Ten post byl domluven všemi parlamentními stranami, mám pocit, že se to zase nějak zneužívá na nějaké politické záležitosti,“ prohlásil premiér.

Přiznal, že jeho reakci ovlivnila i nevole veřejnosti proti zvolení Ondráčka. „Samozřejmě situace byla ovlivněna, i našim sympatizantům se to nelíbí,“ uzavřel Babiš.

