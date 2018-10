Kniha o muži, kterému se jako jedinému podařilo uniknout z brutálního tábora Mao Ce-tunga

„Xu Hongci, mladý student medicíny toužící po profesuře, byl idealistou a věrným a oblíbeným členem komunistické strany. Ale jen do doby, než Mao Ce-Tung v únoru 1957 pronesl svůj slavný projev a Xu Hongci na jeho podkladě sepsal kritiku strany. Ta zapříčinila, že se ocitl mezi 550 000 Číňany, kteří byli na jaře roku 1957 nespravedlivě deportováni do pracovních táborů. Xu Hongci se rozhodl z tábora uniknout i přes mizivé šance na úspěch. Třikrát mu to nevyšlo, až nakonec v roce 1972, po 14 letech věznění, utekl,“ láká na napínavou knihu její anotace.

Kniha Zeď, Útěk z Maova nejtemnějšího vězení, popisuje život Xu Hongciho. Od jeho dětství až po okamžiky, které strávil se spoustou dalších v laogai, a to včetně jeho odvážného útěku. Během něj totiž nebyl dopaden a popraven jako většina ostatních, kteří se o to pokusili.

Kniha vyvolala největší ohlasy po vydání ve Spojených státech. Doposud na ni vznikly stovky recenzí, které se shodují nejen v sugestivním prožitku, ale především v odkazu příštím generacím. Pokud bychom se drželi striktně matematického hodnocení, tak drtivá většina čtenářů ji ohodnotila známkou 4,8 z 5.

autor: B. Richterová a T. A. Nový