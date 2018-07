Kolem kandidáta na pražského primátora Nachera se to mele. Do věci prý zasahuje Babiš i vlivní lidé z pražské ANO

Zdá se, že patálie šéfa hnutí ANO Andreje Babiše se opakují. Před čtyřmi lety klopotně hledal kandidáta na pražského primátora. Lídr kandidátky se víc než jednou měnil. Až mu zbyla Adriana Krnáčová. Teď je kandidátem Patrik Nacher, ale Babiš prý uvažuje, že ho vymění. Má prý obavy, že by se Nacher mohl chovat podobně jako Krnáčová.

Před čtyřmi lety řešil šéf hnutí ANO Andrej Babiš problém. Marně hledal kandidáta na primátora hlavního města Prahy. Nejméně dva kandidáti skončili ještě dřív, než se volby přiblížily. Až skončil u Adriany Krnáčové. A zdá se, že dnes není z primátorky nijak nadšen. Krnáčová, která původně chtěla post primátorky obhajovat, nakonec vycouvala a nechala prostor někomu jinému.

Prostor dostal poslanec za hnutí ANO – nestraník Patrik Nacher. Jenže podle informací serveru Seznam zprávy.cz se teď Babiš bojí, že by se Nacher mohl chovat podobně jako Krnáčová. Jako těžko předvídatelná neřízená střela. Nacher se nijak netají tím, že umí vystoupit proti názoru Andreje Babiše a říct opačný názor. Když Babiš mluvil o tom, že by mohla vzniknout vláda ANO podporovaná komunisty a SPD Tomia Okamury, Nacher to kritizoval. Patřil také k poslancům, kteří chtěli zmírnit protikuřácký zákon. Nakonec poslanci ANO smetli zmírňující novelu ze stolu.

Předseda vlády má obavy, že by se Nacher mohl chovat nepředvídatelně i v pozici primátora. Jako šéf ANO má však možnost zasáhnout do volebních kandidátek ANO. A v případě stávajícího kandidáta na primátora to možná udělá.

„Patrik Nacher to bude mít s udržením postu jedničky v Praze u vedení ANO těžké. Od začátku svého poslaneckého mandátu navrhuje novely zákonů, které byly pro ANO vlajkovou lodí,” uvedl zdroj obeznámený s děním ve vedení strany.

„Výška jeho sebevědomí a fakt, že je nestraník, není ideální kombinace,” doplnil zdroj, který si nepřál být jmenován.

Sám Nacher se ke sporu o svou kandidaturu nechtěl vyjadřovat. Osobně věří, že kandidátem zůstane. Podle informací serveru by mohl zmizet z čela pražské kandidátky, až jako poslanec zvedne ruku pro důvěru koaliční vládě ANO a ČSSD podporované komunisty. K výměně Nachera prý Babiše vyzývá i Marek Hanč, jedna z důležitých osobností pro pražské ANO. Ten na otázky novinářů nereagoval. Ozval se však někdo jiný.

„Hanč jako bývalý poradce primátorů Béma a Svobody a nynější poradce Adriany Krnáčové je zvyklý do dění na magistrátu zasahovat a ovlivňovat ho. A teď se bojí, že by za Nachera ztratil svůj vliv,“ uvedl jeden z pražských zástupců hnutí ANO, který má vazby na zastupitelský klub.

