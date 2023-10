Kolik je Ukrajinců? Nevíme a vědět nebudeme. Sčítat se nebudou

Ukrajina ruší naplánované sčítání lidu, které mělo letos proběhnout. Zákon přitom nařizuje konání celostátního populačního censu minimálně jednou za deset let, přičemž poslední sčítání v postsovětské republice proběhlo v roce 2001. Výzkumy naznačují, že je země zmítána demografickou krizí katastrofických rozměrů. Mezi příčinami jsou propad porodnosti a odchod milionů Ukrajinců do zahraničí. Podle polského demografa Ariela Drabinského počet lidí žijících na Ukrajině již klesl na 25 milionů.

Ukrajinská vláda zrušila sčítání obyvatel, které se mělo letos v zemi uskutečnit. Na sociální síti Telegram to dnes oznámil zástupce exekutivy v ukrajinském parlamentu Taras Melnyčuk. Sčítání lidu, jež bylo nařízeno vládním dekretem 9. září 2020, mělo ukrajinskou státní kasu vyjít na 80 milionů hřiven (2,2 milionů dolarů). Státní statistická služba dostala pokyn zahájit sčítání lidu, jakmile na Ukrajině vyprší nebo bude zrušeno válečné právo, píše deník The New Voice of Ukraine. Loni v červenci přitom ukrajinský zákonodárný sbor Verchovna Rada přijal zákon nařizující, že celostátní sčítání lidu musí být konáno minimálně jednou každých deset let. Poslední populační census na Ukrajině proběhl v roce 2001.

stejně tak jako prezidentské volby), není žádným tajemstvím, že se postsovětská republika potýká s demografickou krizí. Deník The Wall Street Journal píše, že za prvních šest měsíců roku 2023 se na Ukrajině narodilo o 28 % méně dětí než v první polovině roku 2021, což je zatím nejznatelnější propad od roku 1991. Už před začátkem války však byla porodnost na Ukrajině nejnižší v Evropě. Nyní se situace stává kritickou. Podle Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky od vypuknutí konfliktu z Ukrajiny odešlo 8,2 milionu lidí. Dokumenty amerického ministerstva obrany odhalují, že desítky tisíc Ukrajinců zahynuly v důsledku války. Míra porodnosti se navíc propadla na 1,2, přičemž minimální hodnota potřebná k udržení populace činí 2,1. Odborník na demografii Oleksandr Gladun z kyjevského Institutu demografie a sociálních studií předvídá, že by ukrajinská populace mohla klesnout na 30 milionů. Před válkou na Ukrajině oficiálně žilo 43 milionů obyvatel, reálně kolem 37 milionů.

Některé odhady současného vývoje jsou pro Ukrajinu ještě pesimističtější. Podle údajů získaných polským demografem Arielem Drabinským počet lidí žijících v postsovětské republice se již nyní blíží k 25 milionům. „Mluvíme o zemi, která měla v roce 1990 55 milionů obyvatel, před ruskou invazí jen 37 milionů a nyní 25–29 milionů,“ uvádí expert. „Jedná se o studie, které nebyly nikde publikovány, a já jsem se k nim dostal neoficiálně. Byly provedeny na základě údajů od mobilních operátorů, kteří zjišťovali počet aktivních uživatelů na Ukrajině. Tyto studie také ukázaly, že naprostá většina dětí opustila ukrajinská města,“ vysvětluje Drabinski pro server Wiadomosci. Je skeptický ohledně představy, že by se Ukrajinci chtěli po skončení bojů do země vrátit. „Lidé se prostě stydí přiznat, že se nechtějí vrátit, když jejich vojáci umírají při obraně země před útokem. Tento faktor nebere na Západě nikdo v úvahu. Nekriticky hltáme průzkumy, které nám Ukrajinci posílají, a když se podíváme pozorně, objevují se tam úplně jiné údaje pro vnitřní potřebu,“ upozorňuje demograf.

