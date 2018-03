Komentátor Honzejk po inauguraci: Začíná Zemanova druhá republika. Už ukázal, že bude ještě divočejší, než doposud

Podle komentátora Honzejka, který byl v roce 2017 oceněn Peroutkovou cenou za to, že pomáhá čtenářům orientovat se v přívalu informací a dezinformací, bude prvním výrazným politickým krokem, který Miloš Zeman po čtvrteční inauguraci udělá, to, že v dubnu vystoupí jako první polistopadový prezident na sjezdu KSČM. Začátek jeho druhého mandátu tak prý lze považovat za faktické stvrzení nástupu nových politických poměrů v Česku. „Poměrů charakterizovaných bezbřehým pragmatismem, poměrů, které Zeman pomáhal vytvořit a ze kterých i on mocensky profituje,“ řekl a dodal, že s nadsázkou se dá říci, že bude prvním prezidentem druhé České republiky.

Politologové se podle Honzejka shodují, že poslední Zemanovo prezidentské období může být ještě divočejší než první. Proklamovaná smířlivost se nedostaví, spíše naopak. „V politice si Zeman bude více hrát a jeho princip, kdy chce namíchnout co nejvíce oponentů, nabude na intenzitě,“ uvedl Pavel Šaradín z Univerzity Palackého v Olomouci.

Podle Honzejka to má svou logiku. „Zeman už nemůže být znovu zvolen, a nemusí tak brát ohledy už vůbec na nic. Jeho druhé období bude velmi pravděpodobně charakterizovat nízký respekt k ústavním pravidlům, bourání dosavadních politických tabu a systematické znejisťování západního ukotvení Česka,“ je přesvědčen komentátor, podle kterého Zemanova politická hra na domácím hřišti směřuje nepochybně k maximalizaci podílu na moci.

Pokud podle Honzejka vznikne koalice ANO a ČSSD s podporou KSČM, což prezident dlouhodobě prosazuje, bude to prý do značné míry Zemanova vláda. Nově zvolené vedení ČSSD je prezidentovi nakloněné podobně jako komunisté a Andrej Babiš, který je Zemanovi zavázán, že dostal „neomezený čas“ na sestavování vlády.

Původní text ZDE.

„Zeman to vše nepochybně využije k posílení vlivu na exekutivu a bude se de facto chovat jako koaliční partner. Není vyloučeno, že bude nakonec směrovat zemi ke ‚kryptoprezidentskému systému‘ – tedy systému, kde prezident nemá velké formální pravomoci, ale ve skutečnosti je klíčovým politickým hráčem,“ uzavřel Honzejk s tím, ža na zahraničním poli bude Zeman nadále zastávat proruské postoje.

Psali jsme: Rozjetý Tomio Okamura po skandálu na inauguraci: Fašizace dnes vychází od lidovců a TOP 09. Média si pletou svobodu slova se svobodou lhát Bartoš (Piráti): Prezident Zeman opět potvrdil, že společnost nechce stmelovat, ale rozdělovat Oldřich Rambousek: Pane prezidente Zemane, děkuji Vám za Váš projev Bělobrádek: Z proslovu pana prezidenta jsem zklamán

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab