Komentátor Pečinka jásá: ODS opět pálí ostrými

„ODS měla svou programovou konferenci v březnu a většina z návrhů se objevila už tam. Její současné programové body jsou daleko ostřejší a mají ráz volebního programu. Ovšem, proč jej představovat uprostřed volebního období? Velkou roli určitě hraje nástup Trikolóry s Václavem Klausem v čele a její vysvětlovací kampaň po regionech,“ míní Pečinka v komentáři pro info.cz a dodává, že dalším důvodem je určitě i snaha oslovit mladší ročníky. ODS chce dle jeho názoru evidentně většinovým zacílením na mladé lidi a střední střídy setřást auru eurostrany.

Následně podotkl, že program se blíží svým konkrétním zacílením reformnímu z roku 1992 a poté „Modré šanci“ z roku 2006. „ODS totiž po letech opět pálí ostrými. Mladým do 26 let chce odpustit daň z příjmů a navrhuje zavést daňové prázdniny pro rodiče na dobu, kdy jeden z nich pobírá rodičovský příspěvek. Bude usilovat o zrušení daně z nabytí nemovitosti a k 18. narozeninám každému mladému dopřeje vlakovou jízdenku pro jízdy do zahraničí. Vrací se také k dávné myšlence zavést individuální důchodové účty,“ dodává Pečinka a ukazuje i na vytažení tzv. zelené karty.

„Jestliže v březnu zveřejnila ODS nástin svého programu a teď jeho konkrétní obrysy, chybí jí ještě třetí krok – přijít a úderně, srozumitelně popsat fungování státu. Dnes je to Babišovo ‚řídit stát jako firmu‘. Jakou tvář by ale země měla pod vedením ODS? Na koho a na co by se orientovala?“ zeptal se Pečinka a závěrem se zmínil i o energičnosti lídrů. Podle jeho slov totiž ODS příliš působí jako politická strana střední velikosti, jejímž cílem není vítězit, ale jen udržovat pozice.