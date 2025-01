Komu jsme dali peníze? To už na stránkách nenajdete. I když je to nezákonné

Kdo se orientuje ve světě neziskovek a amerického vlivu, asi už slyšel o National Endowment for Democracy. Tato vládní organizace má, alespoň na papíře, „podporovat demokracie“, v praxi je ale experty, jako je například profesor Drulák, označována jako nástroj pro vlivovou politiku USA.

Je přitom velice těžké dohledat, koho NED vlastně podporuje. A jak upozorňuje nadace pro svobodu na internetu Mikea Benze, NED nesplňuje pravidla pro transparentnost, i když hospodaří s více než 300 miliony dolarů, které dostává od amerického ministerstva zahraničí. Co více, ministerstvo zahraničí o těchto pochybeních vědělo, ale nic s tím nedělalo. Naopak.

„Ve skutečnosti jim ministerstvo zahraničí udělilo zvláštní povolení, aby mohli skrývat, za co peníze daňových poplatníků vydají. Vedení nadačního fondu uzavřelo právně pochybnou dohodu s grantovým úředníkem ministerstva zahraničí o označení celé své federální dotace na rok 2024 jako ‚citlivé informace‘. Toto označení umožňuje NED obejít svou zákonnou povinnost fungovat transparentně a ukrývá tak veškeré aktivity financované ministerstvem zahraničí prostřednictvím NED před veřejnou kontrolou,“ uvádí organizace.

Co ale Mikeu Benzovi na NED vadí, jak zmínil např. v interview s Joem Roganem, je, že organizace, která měla ovlivňovat zahraniční politiku, se obrátila proti americkým občanům a snaží se o omezení jejich svobody slova. Snaha o prosazení cenzury se pak v některých zemích otočila proti americkým společnostem.

Psali jsme: Bývalý Trumpův úředník promluvil: Ovládnutí Ukrajiny, cenzura internetu. Klam století

NED podle nadace pro svobodu na internetu nehodlá na svém přístupu nic měnit. Ve zdůvodnění rozpočtových požadavků ministerstva zahraničí jsou stále ty samé fráze, které maskují cenzuru, jako „ohrožení demokracie“, „informační integrita“, „zahraniční vliv“ apod. NED má nicméně dostat o 15 milionů dolarů méně, tedy rovných 300 milionů dolarů (přibližně 7,24 miliardy korun). Jak ale organizace připomíná, v roce 2020 došlo k masivnímu, dvoutřetinovému nárůstu rozpočtu pro NED, který schválil tehdejší Kongres.

Jakožto organizace vydávající peníze daňových poplatníků by NED měl své granty a dary mít na jedné, přehledné stránce, podle zákona o odpovědnosti a transparentnosti. „Pokud by například NED využívala vládní prostředky na podporu cenzurních snah v Brazílii nebo organizací, které podporují regulační režim EU podporující cenzuru, tedy zákon o digitálních službách, FFATA (zákon o odpovědnosti a transparentnosti) by po ní obvykle požadoval, aby o těchto aktivitách podávala zprávy. Grantové neziskové organizace, jako je NED, jsou obvykle povinny prostřednictvím své grantové agentury informovat veřejnost o příjemcích svých federálních finančních prostředků prostřednictvím usaspending.gov, což je otevřená databáze výdajů federální vlády,“ upozorňuje nadace.

Jenže od roku 2021 nezávislé audity NED shledávají, že organizace neplní podle zákona požadavky. Na to management NEDu odpovídá, že musí financování skrývat, aby chránil své zahraniční partnery. Dokonce odmítl, že by ministerstvo zahraničí zhodnotilo, které granty jsou citlivé a které naopak je možné zveřejnit. Naopak mu bylo umožněno, aby provozoval svou databázi, kterou ale od roku 2021 neaktualizuje a byla dokonce smazána a je možné se do ní dostat jen přes internetový archiv.

Psali jsme: „Zátah na ty, kdo zle mluví o NATO.“ Smazali mu kanál, nenechal to jen tak. Začal jmenovat a vypočítávat „Dezinformátoři“ vybrali tisíce Kč. Žalují ti, co vzali od státu 200 tisíc Zásah do voleb na Slovensku? To takhle vyjel vlak. A kdo ho platil... Nitky vedou za oceán Soros a USA, to je za tím. Babiš ke kauze ,,zámek" odhalil mnohem víc